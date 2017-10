“Brasil desmoronando”

Um grupo de profissionais empenhava-se freneticamente na construção de uma grande obra. Um engenheiro experimentado constatou o alto risco do empreendimento e advertiu:

– Do jeito que vocês estão construindo, essa obra vai ruir!

Repetiu a advertência por vários dias seguidos inutilmente. Todos olhavam desdenhosos, sem prestar atenção às suas explicações técnicas.

Faltando pouco para ser concluída, a obra desmoronou ruidosamente.

A Empresa responsável pela Obra puniu severamente o engenheiro, pois segundo os operários, ele era o único culpado porque ao criticar a construção, ele atraiu “mau agouro”.

O Brasil é uma grande obra que está sendo construída a mais de 500 anos. Quem nunca ouviu dizer que o Brasil é o país do futuro? Já ouço isso há quase 70 anos! Nunca chega esse tão falado futuro. Agora uma coisa é certa, que o Brasil é o país do futuro para certos políticos e empresários, lá isso é e ninguém pode negar. Algumas pessoas sempre dizem, essa obra vai desmoronar do jeito que vocês estão fazendo!

Até o ano 2000, existia uma escola em cada bairro. Professores eram respeitados na sala de aula, hoje tem uma escola em cada canto da cidade e alunos esbofeteiam professores. Portanto, a Educação, desmoronou.

Até o ano 2000, tínhamos médicos especialistas nos postos de saúde, hoje, desapareceram. Quando o cidadão vai ao posto médico do SUS e diz que quer ser atendido pelo clínico geral mandam falar com ortopedista. Quando alguém precisa de urologista, casos referentes ao sistema urinário, próstata, etc, é atendido por ortopedista. Na melhor das hipóteses, por um otorrinolaringologista. Portanto, a saúde desmoronou.

Os médicos e suas especialidades citadas nesta coluna não tem culpa. Eles fazem o que podem. Ainda bem que aceitam fazer o atendimento.

Turistas estrangeiros escapam de balas dos traficantes, mas não escapam das balas de policiais despreparados.

Pais policiais deixam armas e munição em casa ao alcance de adolescentes e alunos de escolas são assassinados. Portanto, a segurança desmoronou.

O engenheiro da história acima representa o povo que está sempre avisando: cuidado. Do jeito que vocês estão construindo o Brasil, essa obra vai ruir!

Assim como o engenheiro foi punido por avisar, o povo brasileiro está sendo punido também.

Abraços do Bispo Cláudio e bom final de semana sem desmoronamentos.

Texto: Bispo Cláudio Gonçalves