Brasil poderá exportar até 20 mil cabeças de gado por ano

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) recebeu comunicado do governo de Myanmar sobre a compra de bois vivos do Brasil. A importação é resultado de negociação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Irrigação do país asiático.

O acordo bilateral envolve a exportação de gado de elite, principalmente da raça zebuína, que será destinado à reprodução e ao melhoramento dos rebanhos de Myanmar, a fim de ampliar a produção de carne e leite.

Atualmente, o Brasil exporta bovinos e búfalos vivos para 21 países, além daqueles que compõem o Mercosul. A expectativa é que sejam embarcados 20 mil cabeças por ano para Myanmar, segundo o coordenador substituto de Trânsito e Quarentena Animal do Mapa, Rodrigo Padovani.

Em maio passado, o país do sul da Ásia começou a comprar material genético brasileiro (sêmen e embriões), depois do avanço nas negociações mantidas com os brasileiros durante a reunião anual da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), em Paris.

A ampliação do acesso a novos mercados importadores de bovinos e material genético é uma das conquistas sanitárias obtidas pelo Brasil na última década.