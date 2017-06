“BRASIL, SAQUEADO E CHOROSO”

Ao entrar na sala de aula, olhei para o mapa mundi na parede e vi o nosso querido Brasil impresso nele. Percebi que em meio aos outros mapas desenhados, o nosso país chorava. Logo perguntei; porque está chorando Brasil? Se espreguiçando todo em seu berço esplêndido, esparramado e verdejante sobre a América do Sul, me respondeu com voz rouca e quase afogada em suas lágrimas amazônicas:

__Estou sofrendo muito, veja o que estão fazendo comigo! Antes, os meus bosques tinham mais flores e meu anseio mais amores. Meu povo era heroico e seus brados retumbantes, o sol da liberdade era mais fúlgido e brilhava no céu a todo instante. Agora? Onde anda a liberdade? Onde estão os braços fortes? Eu era a pátria amada e idolatrada, havia paz no futuro e gloria no passado! Nenhum filho meu fugia à luta, eu era a terra forte e dos filhos deste solo eu era orgulhosamente a mãe gentil. Era gigante pela minha própria natureza que hoje devastam e queimam! Minhas riquezas acumuladas no passado para matar a fome dos meus filhos, foram saqueadas por homens sagazes e sem escrúpulos, que para poder subtraí-las de mim, gastaram com estádios de futebol, organizações de eventos esportivos que me apresentavam para o resto do mundo como país próspero, mas que na verdade estavam me sugando até que me deixaram na miséria.

Nem aqueles que trabalharam duro e honestamente por mim no passado, que hoje poderiam gozar de suas aposentadorias, eu posso pagar. Usaram os recursos da futura segurança deles para construir obras até para meus vizinhos, agora eles que já fizeram tudo por mim, vão ter que ficar desamparados. A maldição veio com Cabral, passou por muitos outros, e ainda continuam me sugando. Virei motivos de piadas para meus vizinhos geográficos e motivo de repulsas pelos meus primos europeus. O pior é que não aparece nenhum homem de coragem que às margens plácidas de algum riachinho que seja, que grite bem alto para libertar-me dos tiranos de hoje que se protegem em corporativismo mutuo para continuarem a roubar o verde louro da minha flamula.

Não suportando mais a queixas do meu Brasil, e sem nenhuma possibilidade de ajudar, fui para o jardim. Era noite e pude ver a imagem do cruzeiro que resplandecia no lábaro que o nosso país ostenta estrelado. Perguntei-me; conseguiremos salvar este país sem braços fortes? Perguntei mais; quem nos devolverá a grandeza que a pátria nos trás? Resolvi voltar à sala de aula e encontrei o mapa mudo. Estava ali crucificado pelo prego que o prendia na parede, em profundo silencio. Olhando para a poesia que exalava pude entender que podia ajudar sim, com meu voto nas próximas eleições!

Em seguida, levado pela imaginação, vi meu país dormindo silenciosamente como uma criança que dorme em seu berço esplendido.

(Esta crônica foi inspirada na redação vencedora feita por uma menina de 14 anos da Rede Pública de Educação da cidade de Joinville).

Bom final de semana e abraços do Bispo Cláudio.