“Brasil, um voo turbulento demais”

Sabe aquele dia em que você acorda, liga a TV com espírito curioso de querer saber qual é a explicação para as coisas que estão acontecendo à sua volta? Isso aconteceu comigo. Enquanto meus neurônios se agitavam por explicações sobre o que acontecia na minha cidade, no meu país, na telinha as noticias me enriqueciam de informações preocupantes.

O interessante é que nestas situações estressantes e bagunçadas acabei pegando novamente no sono e sonhei que meu país parecia mais um Boeing de prefixo PT desgovernado onde eu era um dos passageiros e que não tinha outra alternativa além de colocar a vida nas mãos da então comandante. No sonho um passageiro ao meu lado percebendo minha preocupação disse;

__ Vamos trocar de comandante, o copiloto esta apto à assumir. Além de ter um ótimo curriculum tem também vasta experiência de voo. Bem, diante desse “consolo” dei graças a Deus pela existência de um comandante reserva. Aliás, toda população do avião ficou esperançosa com a possibilidade do novo piloto colocar novamente as coisas nos eixos. Logo que assumiu deu sinais de melhoras e segurança ao voo. Porém depois de algum tempo, descobrimos que o novo piloto foi acusado de atitudes inseguras com relação condução do avião o que colocou novamente as vidas dos passageiros em risco.

Pronto, o voo estava turbulento novamente e se não tomássemos providencias rápidas estaríamos todos fritos. Nisso alguém dentre os passageiros informa que tinha realizado uma pesquisa e que a maioria do povo estava querendo que o comandante anterior, o mesmo que já tinha nos colocado naquela terrível situação, deveria reassumir o controle da aeronave.

Isso já era demais para mim, êta povinho que gosta de sofrer e esquece fácil. Enquanto isso o avião começou a cair e todos gritavam e se seguravam,…até que graças a Deus acordei, enquanto na tela da TV alguém dizia: o atual piloto Temer pode ser caçado!

Abraços do Bispo Cláudio Gonçalves. Boa semana sem turbulências.