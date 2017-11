Brinquedão é a atração de Natal do Catarina Fashion Outlet

O Catarina Fashion Outlet já conta com sua decoração de fim de ano, que tem como principal atração o Brinquedão de Natal, uma área infantil com túneis, escorregadores e tobogãs que garantirá animação para a criançada. Instalado em uma estrutura de 60m² sobre o espelho d’água do shopping, o espaço será uma verdadeira ilha natalina, projetada para fazer a alegria dos pequenos.

Com o tema “Natal Divertido”, a decoração conta com uma grande árvore, com mais de 10 metros de altura, ornamentada com 1,5 mil bolas, 300 estrelas, 200 laços e 3 mil lâmpadas de LED. Em meio a luzes, soldadinhos, enfeites e presentes, as crianças poderão vivenciar a magia natalina e desbravar o interior da árvore, que sai diretamente no escorregador e promete muita diversão.

No dia 1º de dezembro acontecerá a chegada do Papai Noel acompanhado de uma bandinha muito animada. Ao som de músicas natalinas tradicionais, ele vai conversar com as crianças e ouvir seus pedidos, além de posar para fotos com elas até o dia 24 de dezembro.

Sobre o Catarina Fashion Outlet: Localizado no km 60 da rodovia Castello Branco, no município de São Roque, cerca de 40 minutos da cidade de São Paulo e 20 minutos do município de Sorocaba, o Catarina Fashion Outlet possui 105 lojas que oferecem descontos de 30% a 80%. Entre as marcas nacionais e internacionais estão: Adidas, Burberry, Carolina Herrera, Calvin Klein, Carmen Steffens, Cris Barros, Cecília Dale, Ermenegildo Zegna, Armani, Guess, Hugo Boss, Michael Kors, Mixed, Montblanc, Nike, Osklen, Rimowa, Tory Burch, entre outras.

Serviço:

Brinquedão de Natal – Catarina Fashion Outlet

Data: de 08 de novembro até o início de janeiro

Horário de monitoria: das 12 às 20h;

Faixa etária: crianças até 10 anos de idade;

Obs.: crianças menores de três anos deverão estar acompanhadas dos responsáveis;

Altura mínima: 0,90m;

Altura máxima: 1,40m;

Haverá monitoria: sim.

Papai Noel

Data: 01 a 24 de dezembro;

Horário: das 12h às 20h.

Bandinha

Data: durante todo o mês de dezembro, nos dias 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24.

Horário: 12h às 20h, com performances a cada 1h30.

Catarina Fashion Outlet

Km 60 da Rodovia Castelo Branco

Horário de funcionamento:

01 a 23 de novembro:

De segunda a quinta-feira: das 10h às 21h

Sexta-feira: das 10h às 22h

Sábado: das 9h às 22h

Domingo e feriados: das 9h às 21h

Estacionamento (diária): R$ 10,00 (carros); R$ 6,00 (motocicletas)

Horários especiais de fim de ano:

24 de novembro a 23 de dezembro: das 09h às 22h

24 de dezembro: das 09h às 16h

25 de dezembro: Fechado

26 a 30 de dezembro: das 09h às 21h

31 de dezembro: das 09h às 16h

01 de janeiro: Fechado