Caixa antecipa pagamento e 4ª fase de saques do FGTS começa neste sábado

A Caixa Econômica Federal resolveu antecipar o calendário da quarta fase de saques das contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), e mais de 2.000 agências vão abrir neste sábado, dia 10, das 9h às 15h.

Inicialmente os saques começariam apenas no dia 16, um dia após o feriado de Corpus Christi. Poderão sacar os recursos os trabalhadores que nasceram em setembro, outubro e novembro.

Segundo a Caixa, as agências também vão abrir duas horas mais cedo de segunda (12) a quarta (14) para atendimento exclusivo de questões relacionados às contas inativas, sejam saques, esclarecimento de dúvidas, correção de cadastro ou emissão de senha do Cartão do Cidadão.

Segundo o presidente do banco, Gilberto Occhi, 7,5 milhões de trabalhadores serão beneficiados nesta quarta fase de pagamento. Ao todo, serão destinados R$ 11 bilhões para os saques.

Em abril, a Caixa também havia antecipado o calendário de pagamentos para os nascidos em março, abril e maio