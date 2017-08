Câmara dos Deputados aprova auxílio financeiro para as Santas Casas de todo o Brasil

A Câmara dos Deputados aprovou esta semana um projeto de lei que cria o “Programa Pró-Santas Casas” de Financiamento Preferencial às Instituições Filantrópicas e Sem Fins Lucrativos.

O projeto é de autoria do PSDB, e contou com o apoio do deputado federal Vitor Lippi, médico de formação e defensor de uma maior estrutura de atendimento para a saúde pública no Brasil.

“Foi uma grande vitória para as Santas Casas, que estão passando, em sua maioria, por uma grande dificuldade financeira em todo o país”, afirmou Lippi, ex-prefeito e secretário de saúde de Sorocaba.

Pela proposta, os bancos públicos terão linhas de crédito para hospitais e Santas Casas que atenderem a pacientes do SUS.

O programa terá disponível cerca de R$ 2 bilhões de recursos já no primeiro ano e poderá chegar em R$ 20 bilhões nos próximos 4 anos.

“Haverá um salto na qualidade no atendimento. Estaremos fiscalizando e prestando todo o apoio aos gestores das Santas Casas da nossa região”, finalizou Vitor Lippi.

O projeto já foi aprovado também pelo Senado e, por isso, segue agora para a sanção do presidente Michel Temer.