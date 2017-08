Campanha de Vacinação contra a Raiva começa dia 21 de agosto

A campanha de vacinação contra a raiva em cães e gatos terá início na próxima segunda-feira, dia 21 de agosto e a Prefeitura da Estância Turística de São Roque, irá disponibilizar 14 mil doses para imunização, distribuídas nos postos móveis e nas unidades de saúde dos bairros da área urbana e da zona rural.

A campanha segue até o dia 6 de outubro. Em 2016, o total de animais imunizados foi de aproximadamente 12.500.

A vacina é gratuita e deve ser aplicada anualmente em todos os animais do município. O valor da dose da vacina em clínicas veterinárias particulares é de aproximadamente R$70 para cães, e R$100 para gatos.

As vacinas possuem antídotos para outras doenças além da raiva. Algumas lojas de ração também fazem vacinação e o preço varia entre R$ 25 (nacional) e R$ 50 (importada).

Para receber a imunização o animal precisa ter três meses completos e o dono do cão ou do gato deve levar a carteira de vacinação. É indicado levar o animal preso em uma coleira e, se necessário, usar focinheira.

Os gatos devem ser conduzidos dentro da caixa de transporte, sempre por adultos. Existem locais que emprestam ou alugam essas caixinhas. Confira a tabela completa com as datas e locais de vacinação no nosso portal www.odemocrata.com.br.

Mais informações no Serviço de Controle de Zoonozes pelo telefone (11) 4784-8551 ou por email: [email protected]

A Raiva

Por ser uma zoonose, ou seja, uma enfermidade transmitida pelo animal aos humanos, o Ministério da Saúde promove campanhas anuais de vacinação antirrábica em todo o Brasil. Com isso, os números de casos, tanto em animais, como em humanos, teve queda acentuada ao longo dos anos.

A raiva não tem cura e o animal afetado por ela tem que ser sacrificado. Nos seres humanos houve relatos de pessoas que se salvaram, mas o índice de letalidade é de cerca de 100%.