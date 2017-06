Campanha do Agasalho 2017 continua até 30 de junho

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, já está coletando roupas, cobertores e agasalhos, desde que estejam em boas condições, visando à realização da Campanha do Agasalho 2017.

Em São Roque, a campanha continua até dia 30 de junho arrecadando e conscientizando cada munícipe de doar ao próximo, mas o Fundo Social recebe doações durante todo o ano em seu depósito, localizado no Paço Municipal, Rua São Paulo, 966.

As peças arrecadadas são destinadas para os Centros de Referência e Ação Social (CRAS) do município que distribuem para as pessoas cadastradas no Cadastro Único, além da Escola do bairro do Mirim, mas o público em situação de vulnerabilidade social também pode retirar doações diretamente no Fundo Social de Solidariedade.

“A campanha pretende amparar de forma humanitária aquele cidadão que se encontra em situação de vulnerabilidade social, mas o mais importante é que o beneficiário se sinta acolhido”, comentou Mazé de Barros.

Os postos de recolhimento são:

Ordem dos Advogados do Brasil, Bar do Baixinho, Construshow, Roberta Tozzi, RQA Contabilidade, Planet Talk, Colégio CB, Banco Santander, Estância Supermercado (centro e Jardim Villaça), Torta de Maçã, Unidade do Corpo de Bombeiros, Batalhão da Polícia Militar, Unimed, São Luiz, Associação Comercial, SABESP, Precision, Bar do Marcio, Acessa SP, Hotel Cordiale, Supermercado São Roque, Academia Cultura Física, Hotel Villa Rossa, Rogério Calçados, Padihey, Lavisim, Óticas Officer , Farmalins, Xico Despachante, Colégio Objetivo, Salão Stillus, Salão Shampoo, Salão Eliane, Claris, Tropical Calçados, Câmara Municipal, Mulher Brasileira, FAC e Colégio Anglo.

Para participar como ponto de arrecadação as empresas deverão entrar em contato com o Fundo Social de Solidariedade, pelo telefone 4784-8526.