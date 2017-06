Campanha #FocaNoTrânsito resulta em mais de 300 ações em cidades paulistas

Em maio, um mamífero prendeu a atenção das pessoas nas ruas e na internet. Nascida de um “meme” conhecido pelos jovens nas redes sociais para os mais variados temas, a simpática foca teve uma grande missão durante todo o mês: chamar atenção para os acidentes e mortes no trânsito e a necessidade de uma mudança de comportamento.

A campanha do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) foi criada especialmente para o Maio Amarelo – mês dedicado internacionalmente à segurança no trânsito. No período, foram mais de 300 ações que incluíram pedágios educativos, palestras em escolas, panfletagens, ações de fiscalização do Programa Direção Segura e distribuição de kits da campanha. Tudo com a presença da foca.

A mobilização, que faz parte das ações do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, contou com o apoio de prefeituras de 145 municípios paulistas e reuniu também empresas privadas e a sociedade civil com o objetivo de conscientizar as pessoas a respeito de um dado alarmante do Infosiga-SP (banco de dados do Movimento Paulista), que aponta que 94% dos acidentes com mortes são causados por falha humana, como imprudência e distração.

“A campanha chamou e muito a atenção das pessoas. E se cada uma delas tiver parado um minuto pra refletir sobre o seu comportamento no trânsito, seja como pedestre, ciclista, motorista, nosso objetivo terá sido alcançado. Esperamos que essa mudança de comportamento reflita em um trânsito mais seguro”, analisou Maxwell Vieira, diretor-presidente do Detran.SP.

Para encerrar o Maio Amarelo, os Detrans de São Paulo e do Paraná se uniram em uma ação na divisa entre os dois estados, entre as cidades de Ourinhos (SP) e Jacarezinho (PR), onde um ato com balões homenageou as vítimas de acidentes de trânsito.

Da internet para a internet

Só na internet, de onde saiu a ideia criativa da campanha, mais de mais de 10 milhões de pessoas foram impactadas. Só no Facebook, rede social mais acessada pelos brasileiros, o alcance ultrapassou os cinco milhões, mais do que a população de toda a Nova Zelândia.

Os vídeos, que contam com aparições da foca em momentos em que os motoristas estão prestes a cometer um deslize no trânsito, foram visualizados quase meio milhão de vezes em um mês. É como se eles ficassem 1.500 horas ou 65 dias sendo exibidos sem parar.

Todo o material criado para a campanha #FocaNoTrânsito pode ser acessado, baixado e compartilhado no site www.focanotransito.com.br, no instagram da foca (@focanotransito) e nas redes sociais do Detran.SP.