Campanha para reconstrução do novo PA da Santa Casa

Dentre tantas mazelas ocorridas por ocasião da malfadada “Gestão Plena” promovida pela FENAESC na Administração da Santa Casa, uma delas foi retirar o P.A. (Pronto Atendimento) que funcionava regularmente, para um novo espaço, de aparente “belezura”, porém totalmente fora das Normas Técnicas preconizadas para tal, tanto é que nunca teve Alvará Sanitário que deveria ser emitida pelo Departamento de Vigilância Sanitária da prefeitura.

Em inspeção ocorrida este ano pela Vigilância Sanitária, o espaço atual foi totalmente reprovado em função das não conformidades, e tivemos que nos contentar com um alvará precário de funcionamento, com prazo para corrigir os inúmeros problemas enumerados.

Chegou-se a conclusão que no local que hoje se encontra o PA, seria impraticável essa adequação, e por esta razão optou-se por transferir o PA para o antigo local, porém com reformas para tornar o P.A. moderno, com fluxo inteligente, onde os pacientes de quadros clínicos sem grande complexidade passariam por recepção, triagem, atendimento, e em seguida para observação e internação; já a entrada de pacientes em situação de urgência e emergência, que chegam por ambulâncias e resgates, serão realizadas diretamente pela sala de emergência, onde inclusive terá como anexo uma sala de raio X, ou seja, sem passar pelas pessoas que estão na recepção principal, e sem burocracia nenhuma.

Sabendo das dificuldades financeiras da Santa Casa, sem condições de bancar essa necessária e urgente reforma, tivemos um contato com a diretoria da Clínica Adventista de São Roque, que gentilmente se ofereceu para patrocinar toda mão de obra necessária, do corpo de engenheiros e arquitetos até mestres de obras e ajudantes; e coube ao extinto Comitê Gestor da Santa Casa, nas pessoas dos empresários Efaneu Nolasco Godinho, Vinício Cesar Pensa e Eduardo Estéfano Filho, coordenar a arrecadação de doações para custear os materiais de construção necessários para a obra, fazendo com que a Santa Casa não tenha que colocar nenhum recurso financeiro.

Além das doações das lojas de materiais de construção de São Roque e região, estamos lançando uma Campanha de Doação no valor unitário de R$ 250,00, sendo que cada doação será retribuída com um convite para um jantar no dia 2 de Setembro, às 20h, no Ski Mountain Park, com bebida incluída, totalmente oferecido pelo referido restaurante, como uma forma de participar ativamente nessa campanha.

Contando mais uma vez com a colaboração dos são-roquenses e de nossa região, passamos abaixo os contatos para aquisição do convite. Telefones (11) 4719-9360, 9 6731-8759, falar com Márcia, ou pelo e-mail [email protected] ;

Nossos agradecimentos a todos! Diretoria da Santa Casa