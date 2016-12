Caras e Bocas

Marcia Félix e Douglas Luiz na inauguração do Empório Pica Fumo Dando um olá no Viña Club, Fran e Cacau Closão dos tops Teylor Soares, deejay Viktor Mora e amiga no Viña Club Murilo e Isabela deram um olá no Viña Club Curtindo o badalo do Viña Club, Panelada e Fernanda Dorador Andréa Grande e Audrey curtiram pra valer o sabadão do Viña Club O cantor Rodrigo Freitas e o cantor Murilo Mazieri closes no Viña Club Juba, Laís e Gisela presença no fino coquetel do Shampoo Os hair stylist Kadu Sartori e Marcello Heinz, felizes em noite de glamour by Shampoo Os prefeitos eleitos Lili Aymar e Claudio Goes (Araçariguama e São Roque) foram diplomados pela Justiça Eleitoral O cantor Mateus Jonnas deu um olá na sexta do Cantineiro Close das rainhas da Biju da Chica, Renata e Ana Paula A poderosa esteticista Cléria Tigre com a ex BBB Paulinha e Adriana Bombom, premiação e convenção 5S em Vitória – ES

Gatos da Atualidade 2016… Já é tradição elegermos os melhores, independente de beleza, estilo e comportamento. Esses gatos mostraram que vieram pra fazer a diferença e merecem todos aplausos.



Osley José Viaro. O chef mais requisitado e sorridente sem dúvidas foi a grande estrela da cozinha das ricas, famosas e tradicionais. Seja em eventos particulares, ou sociais Osley arrasou e arrasa em todo momento que está coordenando, ou com suas mãos na massa afinal nasceu para levar conhecimento do que é bom para aqueles que tem um paladar diferenciado e muito bom gosto. Seus pratos são cheios de criatividades, cores, e sabores. Queridinho das socialites e de toda cidade, é hoje o chef responsável pelos Jantares das Tradicionais Festas de Agosto e ainda dos grandes jantares oferecidos no decorrer do ano. Sua marca registrada é o sorriso, talento e muita comida boa. Com méritos 2016 foi o ano dele do começo ao fim.



Pykos Doctor Hair Cut. Em um ano que a dança das cadeiras rodou e rodopiou sem parar, o hair stylist deu uma guinada em sua carreira e se reinventou literalmente para manter se no topo e seguir com seu nome em alta entre a classe dos grandes profissionais. Pyko cortou, coloriu, esticou, deu palestras, viajou e assinou contrato exclusivo com a mega marca Hobety, onde o mestre das tesouras mostra seu lado”teacher” dando técnicas para profissionais da beleza.Com sua agenda sempre lotada faz a contece em sua Sala Vip que ocupa um lugar em destaque no salão da hair Eliane Godinho. Em seus planos para 2017, está o investimento internacional e muito mais.



Diego Abib. Empresário de sucesso no ramo esportivo, é um dos nomes bem sucedido no mercado nacional e internacional com sua empresa Euro Sports. Recentemente foi eleito Empresário do Ano, recebendo o Tìtulo de Comendador do qual se orgulha em fazer a diferença num mercado competitivo e cheio de grandes nomes e empresários. Diego não se faz de bom moço para aparecer, é um ser humano totalmente brilhante e sua alegria é poder ajudar o próximo, e sempre faz suas doações para Fundações Filantrópicas não só no Brasil , mas também no exterior. Termina o ano realizado por receber no México o Prêmio Latino Americano, onde a Euro Sports foi eleita a melhor no segmento esportivo da América Latina.



Olivardo Saqui. Entra ano, e sai ano e o mestre se faz presente inovando e acontecendo com seu concorrido Restaurante Português e Adega Quinta do Olivardo. Com seu carisma o anfitrião nato revolucionou a Estrada do Vinho, levando nossa cidade e sua casa a nível nacional mostrando suas delicias da gastronomia portuguesa, e tradições hoje resgatada com sucesso em seus eventos anuais. Entre tantos eventos realizados destaca-se a Pisa da Uva, Vinho dos Mortos, Noite do Fado que atrai um publico enorme , toda mídia e grandes nomes da TV, teatro e cimena e também estrelas do show business. Olivardo Saqui é hoje um nome de peso e sucesso, Merecidamente é o showman do nosso empreendedorismo.



Vinicíus Altéia. O mais novo business se mostrou forte e competente na noite e no mercado competitivo sertanejo. A musica sertaneja tem sua força, cada dia maior e isto todo mundo sabe , mas com a ajuda de Altéia as festas no point Cantineiro Bar sacudiu, aconteceu, ferveu e lotou o ano todo e revelou nomes e profissionais que antes eram apenas mais um.Sua equipe hoje é formada por grandes profissionais e talentos que buscam um patamar diferente para o mercado. O ano foi de muito trabalho e reconhecimento e também de novos amigos e contatos. Para 2017, já se prepara para começar trazendo surpresas e muita diversão, afinal o povo vive em busca de novidades ..Que venha 2017.



Guilherme Lion. Seu universo são as lentes e um mundo de imagens fantásticas captadas com sua maquina fotográfica. Para Lion que é hoje consagrado em todo Brasil, fotografar e ir de encontro com a alma, é sentir emoções e viver cada momento como se fosse único. Seu trabalho já lhe rendeu Prêmios e viagens como recentemente a India onde foi buscar conhecimento, enriquecimento cultural, costumes e tradições. Foi também buscar inspiração para dar inicio a um projeto autoral de fotografia. Lion já recebeu prêmios na Inspiration Photographers na categoria Open, e sua empresa na Bride Associaton, Fearless Contest e My Wed e na TV Tem na Convenção anual interna como melhor produção de reportagem. Lion é pura emoção e vida.