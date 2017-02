Caras e Bocas

Já que os bons momentos… da vida sempre passam rápido ,faça o possível para que sejam inesquecíveis e acompanhados de muitos sorrisos. Força na peruca e curta loucamente seu fim de semana. Viva La vida. Fui!!

Asa Branca e Serginho Viola no Viña Club. Dois ícones do mundo sertanejo que dispensam comentários, se unem para fazer um forfé sertanejo daqueles pra dançar e chacoalhar a noite toda. O Projeto Sertanejo Chic tem feito a diferença nas noites de sábado no novo point e com isto reunido um público bonito, alegre e descontraído que amam a boa música sertaneja. Asa Branca e Serginho Viola no auge do sucesso, nos anos 90 eram os maiores locutores do Brasil, que fizeram histórias ao longo da carreira, ambos faziam a Arena pegar fogo , tão grande é a afinidade com o povão do chapéu. Para dar um boom e animar aqueles que tão bem sempre os receberam, estarão neste sábado 4, fazendo um bailão com tudo que tem direito, passando por todas vertentes sertanejas. Imperdível á partir das 22h. Informações e convites. 99501 4538.

Fervendo, bombando e arrasando… O ziriguidum comandado pelo mestre Paulinho Capuzzo está tornando as noites de quinta e sexta feira, uma verdadeira avalanche de gente animada, bacana e bem nascida, que fazem do Bar Antonino um encontro de amigos. O fervo todo é em torno dos ensaios do tradicional Bloco Acadêmicos do São Roque Clube- Zé Pereira, que já tem record de público e mostrando que o reinado de Momo tem lugar certo. A disputa por um bom lugar e saborear as delicias da chef Fabiana Justo também é grande, mostrando assim sua afinidade e credibilidade com o público. Vale lembrar que a moçada do grupo Papo de Skina, faz aquele pagode que todos adoram, e dá pra fazer a linha passista e cair no pagodeira. Tem as biluzinhas new generation ensandecidas e crazy por um bom corpo, e os pitititinhos lindos de viver que esfregam tanta beleza na cara das bunitas. È isto carnaval como você merece. Não banque a darva, se pinche por lá. E dia 11 tem a Feijoada do Synézio, tipo luxo, poder e riqueza, com muitas novidades e babadinhos top, com mais de 10h de animação dando start ao Carnaval Sagrado & Profano. Adoroooooo!!

Jantar de Verão- A Noite das Mil Ilhas. Como manda a boa tradição e o bom gosto, mais uma vez nossos festeiros das Tradicionais Festas de Agosto 2017, Ligia e Itacir e Vera e Lauro Kono, preparam um super jantar que vai alegrar e aguçar o paladar dos convidados. Uma noite onde cores de flores, mil sabores de amores, perfume doce e odores se fazem presente nas Mil Ilhas do mar ao céu aberto .Vamos juntos nesta grande aventura. No menu do renomado chef Osley José, os mais ricos e saborosos pratos, com seu frescor,pompas e delicias, que todos irão se deliciar e se encantar. Dia 11 de fevereiro a partir das 20h , no Salão de Festas do Colégio São José. Convites 9 9844- 7536 / 99634- 4103.

Viva o Amor. Com direito a cerimônia, emoções e muito amor, neste sábado 4, Evelize Prado e Juliana Rossi, dão um passo mais sério e trocam alianças, selando a bela história que as uniu. Para este momento impar na vida do casal, o lugar escolhido para acolher os familiares e convidados é a Quinta do Olivardo, que mais do que nunca estará repleto de lindos momentos. Luxo do luxo. Depois conto tudinho.

E o Carnaval.. Se para uns o reinado de Momo já foi pra conta há anos, para está juventude ensandecida que ainda esperam bons motivos para sambar e ferver como deve ser, só nos resta dizer boa sorte. Por aqui tudo indica que carnaval vai ser daquele jeito, com cautela e noites reduzidas. O momento pede que Momo e Moma estejam aliadas para que a maior festa popular não termine como tudo por aqui da noite pro dia. Mas calma rapaziada nossa cidade é boa e justa,pode ajoelhar e agradecer ,afinal teremos noites no São Roque Clube, saídas dos blocos Acadêmicos do SR Clube e Haja Fígado e ainda a super Escola de Samba da Santa Quitéria que mesmo solo promete brilhar na Avenida. Mais vale um carnaval seguro, que muita lambança , afinal ainda somos uma Estância Turistíca.

Vem aí Fabuloso bar… Localizado no subsolo do tradicional ‘Stefano Hotel e Restaurante’, em São Roque, ‘O Fabuloso Bar’ passa a funcionar a partir deste mês, com uma carta de drinques tradicionais, vinhos, cervejas e comidinhas de boteco assinadas pelo dupla de chefs, os renomados irmãos Stefano e Franco Bruzzone. No cardápio drinks da casa como o ‘Aperol Spritz’ e o ‘Limoncello Fabuloso’, com o licor de Limoncello, licor feito no próprio restaurante, com limões sicilianos plantados na propriedade (também é possível comprar a garrafa 500ml a R$48). Para petiscar, as sugestões dos chefs são os ‘Dadinhos de Queijo Coalho com Mostarda de Cremona’, o ‘Risoni’ e as ‘Bruschettas de Carpaccio Rústico’, cortado à mão. A Inspiração do bar é na Chicago dos anos 20, cuja a inspiração para a criação partiu da famosa Lei Seca, dos Estados Unidos, em vigor entre os anos 1920 e 1933, que proibia a fabricação e comercialização de bebidas alcóolicas no país. O local acomoda até 50 pessoas. A inauguração acontece no próximo dia 08, em coktail fechado para convidados e imprensa. Um luxo!