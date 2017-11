Caravana de Natal Coca-Cola inicia no próximo dia 29 em São Roque

O momento mágico do Natal, a época de presentear e especialmente de agradecer. É neste clima que a Sorocaba Refrescos promove a tradicional Caravana de Natal, que alegrará por onde passar famílias inteiras com uma frota iluminada, decoração e cenários natalinos, personagens como Papai Noel e, claro, o célebre Urso Polar da Coca-Cola. Ao todo, serão percorridas 19 cidades da região com 14 paradas em locais cuidadosamente escolhidos para interações, possibilitando que moradores de bairros vizinhos tenham acesso à Caravana e seus elementos.

Em 2017, a campanha de Natal da Coca-Cola reforça o sentimento de gratidão e enaltece a importância de cada detalhe para esta data celebrada em todos os cantos do mundo. Por isso, tal qual os rótulos das embalagens, os veículos da Caravana vão estampar frases de agradecimento inspiradas em situação clássicas do Natal, como por exemplo, “Obrigado por acreditarem em Papai Noel” ou “Obrigado por não me dar meias de presente”.

“Para a Coca-Cola, são os pequenos gestos de gratidão que tornam este período importante para renovar as relações e comemorar o lado positivo da vida. E a Sorocaba Refrescos sente-se orgulhosa em poder realizar este projeto”, afirma Cristiano Biagi, diretor presidente da Sorocaba Refrescos.