Caravana de Natal da Coca-Cola passa por São Roque no dia 29, veja os locais

Em seu décimo sexto ano de existência, a Caravana de Natal da Coca-Cola vai passar por São Roque em 2017.

Esse projeto já levou muitos sorrisos, palmas, alegrias e muita emoção, em todos os lugares que tem passado.

A companhia divulgou os detalhes e anunciou que, a exemplo do ano passado, quando centenas de pessoas foram as principais ruas da cidade para acompanhar a passagem da Caravana, São Roque estará novamente no trajeto especial.

A Parada de Natal passa por São Roque no dia 29 de novembro, às 20.45hs. Ela sai da Av. João Pessoa, 385, segue pela Padre Marçal, Sotero de Souza, Av. Marginal, Av. John Kennedy, Av. Tiradentes, Rua Enrico Dell Acqua, Av. Marginal, contorna para a outra pista da Av. Marginal em frente ao Posto Ipiranga, segue até a Sotero de Souza, São Joaquim, Quintino Bocaiuva e termina no número 200 da Rua Ângelo Meneguesso.