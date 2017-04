Casa é incendiada após morador denunciar loteamento clandestino em São Roque

No último dia 10 de abril, o intérprete Cássio Raposa, abriu boletim de ocorrência após sua casa ser incendiada na travessa das Videiras, no bairro Saboó, no município de São Roque.

De acordo com o morador, o fato teria acontecido após ele denunciar um loteamento ilegal, na travessa Fruta do Conde, no bairro Saboó. O morador informou que elaborou diversas denúncias junto a Prefeitura de São Roque e a Polícia Ambiental, alertando os órgãos sobre estas pessoas, que tomaram indevidamente o local, usando terraplenagem ilegal, corte de árvores e supressão de mata nativa.

Cássio informou que vem denunciando o loteamento desde 2013 aos órgãos municipais. “A prefeitura raramente se posiciona e, quando o faz, normalmente emite apenas um alerta verbal. Venho também fazendo denúncias juntamente à Polícia Ambiental em relação a estas mesmas pessoas. A polícia esteve presente no local na terça-feira, dia 4 deste mês, para averiguar uma das denúncias”, desabafou Cássio.

Após o incêndio, a polícia efetuou a perícia no local. “No imóvel, a cerca estava cortada e havia uma serra caída em frente à janela, abrindo a hipótese, levantada pela própria perícia, de terem usado esta ferramenta para cortar as dobradiças da janela e entrar por ela, colocando fogo na casa da parte de dentro para fora. Das pelo menos três famílias que residem no vale, nenhuma reportou o incêndio aos bombeiros, polícia, etc”, disse Cássio.

Na entrevista Cássio faz um desabafo. “Famílias estão invadindo terra alheia, passando máquinas, construindo ruas inteiras, grilando lotes em porções cada vez maiores, enquanto a fiscalização, há anos ciente, nada faz para evitar. O que antes era uma invasão ilegal de pequena área, já se torna um loteamento clandestino com diversas famílias instaladas, novas construções sendo feitas, de alvenaria a barracões. Há ainda o agravante de que o morro do Saboó é uma área turística, se assim continuar, merece perder o título que não honra”, finaliza Cássio.

Em contato com moradores do bairro, eles informaram que outras áreas estão sendo tomadas ilegalmente. Um dos moradores informou que um dossiê foi entregue ao Ministério Público, no dia 22 de setembro de 2016 com uma denúncia contra a Prefeitura de São Roque por omissão. No documento conseguido pela nossa reportagem, podemos observar diversas fotos de locais onde estão sendo vendidos terrenos com medidas inferiores ao que determina o Plano Diretor. No dossiê, é citado que dois poços artesianos foram construídos sem a devida documentação e autorização junto à prefeitura e aos órgãos responsáveis, marcações nos “terrenos” e placas com anúncio de venda.

A redação do Jornal O Democrata questionou a Prefeitura de São Roque, sobre estas denúncias relativas ao trabalho de fiscalização.

Em nota enviada pelo órgão, eles informaram que o loteamento denominado “Parque Serrano” foi embargado em 2016 pela Prefeitura de São Roque, porém até o momento, a Divisão de Fiscalização não obteve acesso a nenhum contrato.

“Um ponto que fica em duvida na cabeça dos moradores do bairro Saboó, é que como uma obra embargada em 2016, possa existir ainda pessoas morando, máquinas trabalhando e lotes sendo vendidos. São perguntas que não saem das cabeças dos munícipes”, comenta um dos moradores.

Os loteamentos irregulares proliferam no Brasil, causando sérios transtornos para os compradores de terrenos formados a partir de projetos nessa situação.

Algumas prefeituras municipais não examinam a prova de propriedade do terreno e, quase sem exceção, dispõem de textos legais que as autorizam aprovar os projetos sem exame dessa prova. Há também os loteamentos executados criminosamente, por pessoas que não têm e nunca tiveram quaisquer direitos sobre o lote.

São verdadeiros estelionatários, que prometem vender ou vendem imóveis dos quais nunca foram proprietários e sobre os quais nenhum direito real possuem.