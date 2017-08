Catarina Fashion Outlet faz promoção para o Dia dos Pais

O Catarina Fashion Outlet preparou uma promoção de Compre e Ganhe/Compre e Concorra para o Dia dos Pais. A partir de R$ 700,00 em compras, o cliente pode trocar seus cupons e ser um dos quatro sorteados para ganhar um vale-presente no valor de R$ 1.600,00, a ser gasto nas lojas do Outlet. Além disso, o visitante ganha um ingresso para a exposição de carros antigos do Box 54, localizado na cidade vizinha de Araçariguama. Os ingressos do Box 54 são limitados a um por CPF.

A promoção será válida de 1 a 13 de agosto, durante o horário de funcionamento do Catarina Fashion Outlet, de segunda a quinta-feira, das 10h às 21h; às sextas-feiras, das 10h às 22h; aos sábados, das 9h às 22h; e aos Domingos e Feriados, das 9h às 21h.

O regulamento completo da promoção está disponível no site do Catarina Fashion Outlet: www.catarinaoutlet.com.br.

O Catarina Fashion Outlet está localizado no km 60 da rodovia Castelo Branco, a apenas 40 minutos de São Paulo. O shopping possui 105 lojas de moda feminina e masculina, esportes, eletrônicos, casa, decoração e alimentação. Com descontos que variam de 30% a 70%, o Catarina conta com um mix de lojas que incluem marcas desejadas pelo consumidor, como Adidas, Burberry, Carolina Herrera, Calvin Klein, Ermenegildo Zegna, Michael Kors, Mixed, Nike, Osklen, Rimowa, Tory Burch, Under Armour, entre outras.

O Outlet oferece serviço de vans saindo de São Paulo as quartas, sábados e domingos. O agendamento pode ser feito pelos telefones (11) 4357-3779 e (11) 2897-2734 ou pelo e-mail [email protected]

Exposição Box 54

O Box 54 conta com diversos serviços para agradar o público. Em um galpão de 2500 metros quadrados, 65 automóveis antigos estão expostos. Entre os destaques, um exemplar, de 1911, do Ford Modelo T, considerado o primeiro veículo produzido em série pela indústria automobilística. Também é possível encontrar ícones dos anos 50 e 60, como Rolls Royce, Cadillac, Buick, Mustang e Corvette. Localizado na Estrada Gregório Spina 34, no município de Araçariguama (SP) – entrada pelo KM 54A da Rodovia Castelo Branco – o Box 54 foi inaugurado em 2014 e instalado em um terreno de 25 mil metros quadrados, o maior espaço expositivo do tipo na América do Sul.

Além da exposição dos carros antigos, o Box 54 apresenta outras atrações. Uma delas é a Drive 4 Fun. Ela permite ao frequentador dirigir, com um instrutor ao lado, um clássico ou um esportivo por um trecho da Rodovia Castello Branco, em percursos que variam de 11 a 55 quilômetros de distância. Entre os modelos disponíveis, a Ferrari F360 Modena e o Porsche 911 Carrera.

Catarina Fashion Outlet

Km 60 da Rodovia Castelo Branco

Estacionamento (diária): carros (R$ 10,00) / motos (R$ 6,00)