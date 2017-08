Catarina Fashion Outlet realiza promoção com até 80% de desconto

Nos dias 25, 26 e 27, o Catarina Fashion Outlet realizará mais uma edição da promoção Sale Mais Sale. Mais de 70 lojas de marcas brasileiras e estrangeiras estarão com mais descontos além dos descontos já praticados normalmente! Ou seja, os produtos estarão com preços ainda melhores, com descontos variando de 30% a 80%.

Durante os três dias, o Catarina oferecerá transporte gratuito partindo de São Paulo e de Sorocaba com saídas às 9h30 e retornos às 16h. Em São Paulo, os transfers partirão da Avenida Paulista na sexta e no sábado (altura do número 1.290) e da Avenida São João no domingo (altura do número 677). . Em Sorocaba, da Avenida Dom Aguirre, 3.400 (estacionamento das lojas Kalunga). É necessário agendar lugar previamente, até às 17h do dia 24 de agosto, pelo telefone (11) 4357 3779 / (11) 28972734 ou pelo e-mail [email protected]

Entre as lojas participantes, estão Michael Kors, Carolina Herrera, The Cosmetics Company Store, Burberry, Side Walk, Under Armour, Armani, Trousseau, entre outras. Para facilitar a identificação pelo público, as lojas participantes estarão com suas vitrines sinalizadas com adesivos da campanha Sale Mais Sale. A lista completa está disponível no site www.catarinaoutlet.com.br.

Localizado no km 60 da rodovia Castello Branco, no município de São Roque, cerca de 40 minutos da cidade de São Paulo, o Catarina já se consolidou como a principal referência no mercado de outlet no Brasil.