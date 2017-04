CCR ViaOeste encerra feriado de Páscoa sem vítimas fatais pelo quarto ano consecutivo

No feriado prolongado de Páscoa, mais de 507 mil veículos circularam pelo Sistema Castello-Raposo, o que representa um volume de tráfego cerca de 1% menor do que o previsto pela CCR ViaOeste.

Durante os quatro dias de operação especial, foram contabilizados 35 acidentes, com 18 vítimas. Pelo quarto ano consecutivo, a concessionária não registrou nenhuma morte nas rodovias administradas pela CCR ViaOeste no feriado de Páscoa.

As equipes de atendimento da concessionária estiveram com seu contingente reforçado para atender a demanda adicional de veículos. Já as praças de pedágio operaram com capacidade plena de arrecadação.