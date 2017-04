Cerca de 500 mil veículos devem trafegar no Sistema Castello-Raposo neste feriadão

A CCR ViaOeste estima que cerca de 499 mil veículos realizem o deslocamento característico de feriado pelo Sistema Castello-Raposo entre a 0h da próxima quinta-feira, 20, e 24h do domingo, 23, período que concentra a movimentação do feriado de Tiradentes.

As equipes de atendimento da concessionária estarão em plena atividade para atender a demanda adicional de veículos. Neste feriado, com apoio da empresa Porto Seguro, a CCR ViaOeste reforçará sua frota com viaturas e guinchos adicionais, totalizando 55 veículos.

As praças de pedágio atenderão com capacidade plena nas cabines de arrecadação, caso seja necessário, a concessionária acionará a operação “papa-fila”. As obras em execução no Sistema que possam causar interferência no tráfego, como desvios ou interdições de pista, serão suspensas durante os horários de pico estabelecidos, para que os usuários possam trafegar com capacidade plena da rodovia.

Na sexta-feira, 21, e no domingo, 23, o tráfego de caminhões estará proibido na rodovia Castello Branco, no sentido Capital, entre às 14h e 1h, segundo portaria SUP/DER-084-22/12/2010.

O motorista deve evitar os horários de maior movimento:

Quinta-feira – 20.04

Entre 12h e 22h (sentido interior)

Sexta-feira – 21.04

Entre 11h e 14h (sentido interior)

Domingo – 22.04

Entre 12h e 23h (sentido capital)