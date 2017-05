CCR ViaOeste libera hoje o tráfego em novo viaduto do km 66+300 da Raposo em Mairinque

Com a aproximação do término das obras no segmento do km 63 ao km 67, o eixo da rodovia opera com nova configuração e sem interferências, como lombadas e cruzamentos em nível

A CCR ViaOeste programa para hoje, 11, a liberação do tráfego no novo viaduto do km 66+300 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na altura da nova rodoviária de Mairinque. Ao eliminar os cruzamentos em nível, o novo dispositivo garante muito mais segurança e rapidez nos movimentos de retorno e do principal acesso ao município. O novo equipamento é uma das soluções de mobilidade entregues pela concessionária como parte da obra de duplicação da Raposo entre o km 63 e o km 67, prevista para ser concluída este mês.

Como parte necessária para a finalização das atividades, a concessionária programa para a próxima terça-feira, 16, o fechamento do cruzamento em nível do km 65+800 da Raposo em Mairinque, altura dos bairros Vila Barreto e Granada. A intervenção compreende a implantação da barreira rígida que separa os dois sentidos da rodovia, necessária para a segurança dos motoristas. Os acessos de entrada e saída aos bairros continuarão sendo realizados pela pista Oeste, na direção do Interior, no mesmo local.

Com o fim das obstruções e desvios de tráfego no eixo da Rodovia Raposo Tavares, implantados para a execução da duplicação, a rodovia opera com nova geometria, mais larga, e sem interferências – como cruzamentos em nível e lombadas -, resultando em mais fluidez.

Quem sai da região do Centro de Mairinque/Vila Sorocabana, por exemplo, em direção à Vila Barreto/Granada, passará a fazer o retorno no km 63. O trajeto total, de cerca de 5 quilômetros, será feito, em média, em nove minutos. Os serviços de emergência da região já utilizam a nova configuração da rodovia e tiveram apoio técnico da CCR ViaOeste para sua adaptação.

Além de instalar nova sinalização em todo o trecho, a CCR ViaOeste realizará, se necessário, operações especiais na região a fim de equilibrar os movimentos e a dinâmica do tráfego, que ainda passará por um período de acomodação.

Em caso de dúvidas, o motorista pode entrar em contato com a Central de Atendimento 24h da CCR ViaOeste pelo 0800-701-5555 ou pelo site www.viaoeste.com.br.

A duplicação

A CCR ViaOeste realiza a duplicação da Raposo Tavares (SP-270) entre o km 63 e o km 67, entre São Roque e Mairinque. A previsão da concessionária é que a obra, iniciada em novembro passado, seja finalizada em maio de 2017. Serão desembolsados cerca de R$ 75 milhões.