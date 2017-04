Cem vivas para O DEMOCRATA!

A saudosa São Roque de 1917 alvorece sob gélida brisa outonal, descortinando-se deliciosamente simpática, poética e pacata.

Nesse cenário, bucólico e acolhedor, desabrocha, em 1º de maio, o singelo e promissor exemplar inaugural de O Democrata!

O número inicial da folha pequenina, caprichada e graciosa, por inspirados versos do poeta Luiz Onofre de Oliveira, anuncia sua missão valorosa, de maneira exata:

“O Democrata

…

Vem elle na esperança altiva de poder,

Modesto como é, serviços bons prestar,

Do público querendo o guia poder ser,

Quer nas opiniões ou seja no que for,

Servir de um conselheiro ou de um orientador,

Seus direitos fazendo elucidar.”

Seus fundadores, os irmãos Antônio e Manoel Villaça, num átimo conquistam a confiança e a admiração de toda a cidade, logo por inteiro cativa à publicação de conteúdo sério, diversificado e importante, embora diminuta e novata.

Além de proprietário do cine-teatro “Pavilhão Popular” e do jornal, no qual é diretor e redator, o Prof. Antônio Villaça dedica-se ao magistério e daí lhe vem um convite que o põe num dilema cruel e por dias intermináveis sua paz arrebata:

– Longe coroar sua brilhante carreira no ensino ou aqui ficar, a lecionar no Grupo Escolar e a dirigir O Democrata?

Decide-se por partir, ao encontrar as mais cuidadosas mãos a quem confiar seu tesouro: os tipógrafos Heitor e Francisco Boccato – os irmãos Rino e Chico -, que confeccionavam os exemplares de O Democrata, desde a edição primeira, interessam-se por comprar o jornal. E assim, de modo terno, respeitoso e amigo, tudo se trata.

O trato, selado a fios de bigode, reza que o periódico será mantido segundo o ideal de seus fundadores: servir à cidade e sua gente como porta-voz de seus anseios e direitos, promover edificação moral, bem-estar social e união que a todos agrega e os laços rompidos, quando houver, reata.

Corre o ano 1920 quando a batuta de redator-chefe passa a Rino Boccato. E por décadas o jornal segue impresso com as tintas da integridade, do respeito, da valorização da ética e da verdade e do repúdio às intrigas, provando que o jornalismo pode ser bom e fiel à realidade, sendo promovido de maneira cordata.

E nesta vida tecida de surpresas, uma mudança à outra no bonde da história da cidade e do jornal se engata:

Rino é eleito prefeito de São Roque e da redação se afasta, em 1964. Tempos difíceis, do início da Ditadura Militar que expande seus tentáculos perseguidores até aqui, e exigem-lhe talento político e humanitário de hábil acrobata!

Seu filho, Prof. Élcio Boccato, assume, então, a direção do jornal e sabiamente segue a linha editorial de seus antecessores, conduzindo o semanário, até hoje, de forma igualmente ética e sensata.

E, conforme o tempo passa, mais O Democrata ganha qualidade editorial e credibilidade dos colaboradores, anunciantes e leitores. E sua tiragem, como o número de suas páginas, cada vez mais se dilata!

É bem verdade não faltar quem, fazendo pilhéria da nostálgica São Roque de outrora, onde quase tudo era calmaria, sentencie, com ar de gracejo e bravata:



“O Democrata muda só a data!”

Tão plácida São Roque adormeceu no passado e hoje desperta apenas em memórias afetivas e registros históricos que, por vezes, quem acalenta uma alma mais saudosista resgata.

A São Roque de hoje não tem encantos e sequer personagens, costumes e cenários tão pitorescos como aqueles que dantes lhe conferiam uma atmosfera a um só tempo sóbria e gaiata…

Mas, durante um século, ontem ou hoje, uma verdade desponta e não há argumento sólido que a combata:

São Roque, desde 1917, nunca teria a mesma graça se não existisse O Democrata!

Suas colunas abrigam bem mais do que a história de São Roque: são ricamente povoadas pela trajetória de cada são-roquense, de nascimento ou coração, que tem prazer em nelas registrar suas alegrias e conquistas e, não raro, um desabafo, ao sentir-se descontente, prejudicado ou a ver que na cidade algo não ata e nem desata e que algum político a tudo empata.

Assim, seja com timbre de indignação ou satisfação, quem nunca afirmou, categórico: “Vou pôr no O Democrata!” ?

Político esse que, para ser eleito, nas suas colunas estampa seu “santinho” e sua plataforma de governo, logo que se candidata!

Afinal, sendo algo publicado em O Democrata, não há nesta cidade quem não leia e debata!

Mas, se uma informação porventura não procede, o respeito ao leitor prevalece e em breve se veicula a errata.

Ao falar de O Democrata, cada são-roquense tem lembranças, considerações positivas e elogios que brotam em caudalosa cascata…

Suas notícias e crônicas – esportiva, política, policial, social, religiosa e fúnebre – compõem de São Roque a ata.

Por envolver e representar a comunidade de modo tão presente e atuante, O Democrata não mais pertence exclusivamente a seus proprietários, mas, democraticamente, a toda a cidade e a cada um de seus filhos, sinta-se ele plebeu ou aristocrata.

Vê-lo, em seu centenário, tão intensa e afetuosamente integrado à vida da cidade, faz São Roque inteira sentir-se imensamente festiva e grata.

Das tradições locais é o ápice e segue altaneiro, cercado de tanto prestígio, sucesso e carinho, a deixar muita gente estupefata!

Por tudo isso, para a imprensa brasileira e, particularmente para os são-roquenses, O Democrata vale muito mais do que ouro e prata!

Honrada por fazer parte desta história, como sua colunista, quisera ter talento para compor-lhe uma sonata.

Lastimo faltar-me tal habilidade e assim, resta-me, comovida, apenas lhe dizer, ao menos uma centena de vezes: “Viva O Democrata!”

Seja sempre, de São Roque e sua gente, o mais autêntico e fiel espelho, que a tudo incansavelmente retrata.