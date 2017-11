CEUNSP abre inscrições para o Processo Seletivo de 2018 com novas opções de cursos

São Paulo, 1 de novembro de 2017 – O Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP), que integra o grupo Cruzeiro do Sul Educacional, está com inscrições abertas para o processo seletivo de 2018, que vão até o dia 15 de novembro. No formato tradicional, a prova será realizada no dia 19 de novembro, às 10h.

Para quem optar por essa forma de ingresso, o CEUNSP oferece a Bolsa Integral por Mérito Acadêmico aos candidatos inscritos na Prova Tradicional do Vestibular (cursos presenciais), exclusivamente, que atingirem a pontuação mínima de 75% da prova. Como benefício, o futuro aluno tem direito a uma bolsa de estudo de 100% durante todo o curso. Além disso, os demais candidatos, também com bom desempenho na Prova Tradicional, poderão receber bolsas no valor de 50%, de 61 até 74 pontos, e 30%, de 51 até 60 pontos, (exceto cursos de Medicina Veterinária e Gastronomia) conforme regulamento disponível no site da Instituição.

Já para os candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2016, exclusivamente, será possível reverter a pontuação conquistada em bolsas de estudo de até 100% na Instituição, sem a necessidade de realização do Processo Seletivo. Estão qualificados a pleitearem o programa de descontos aqueles que apresentarem pontuação mínima de 300 pontos. Quanto maior a nota, maior a proporção de desconto (exceto para os cursos de Medicina Veterinária, Gastronomia e Psicologia). O ingresso é válido até o término das vagas ofertadas, conforme regulamento. Mais informações estão disponíveis no site http://enembrasil.com.br/

Além disso, o CEUNSP conta com uma nova grade de cursos em seus dois campus em Itu e Salto: Gestão Hospitalar – manhã e noite (Itu/SP); Radiologia – manhã e noite (Itu/SP); Licenciatura em Educação Física – manhã e noite (Salto/SP – já é oferecido em Itu/SP); Bacharelado em Educação Física – manhã e noite (Salto/SP – já é oferecido em Itu/SP); Publicidade e Propaganda – manhã e noite (Itu/SP – já é oferecido em Salto/SP); Arquitetura e Urbanismo – manhã e noite (Itu/SP – já é oferecido em Salto/SP) e Nutrição – manhã e noite (Salto/SP – já é oferecido em Itu/SP).

Os candidatos, que quiserem conhecer ainda mais sobre CEUNSP, podem conferir depoimentos e opiniões de ex-alunos sobre a experiência de estudo no portal contesuahistoria.ceunsp.edu.br.

As inscrições podem ser realizadas em www.ceunsp.edu.br/vestibular

Serviço:

Processo Seletivo 2018

CEUNSP

www.ceunsp.edu.br

Campus Itu I – Rua Madre Maria Basília, 965, Centro, Itu, SP

Campus Itu II – Rua do Patrocínio, 716, Centro, Itu, SP

Campus Salto – Largo da Matriz, 73, Centro, Salto, SP

Telefone: (11) 3003 1189 ou 0800 721 5844

Prova Tradicional

Inscrições até 15 de novembro

Prova: 19 de novembro, às 10h.

Taxa de inscrição: R$ 30,00

Prova Agendada

Inscrições abertas até o término das vagas oferecidas

Prova: opções diárias, conforme disponibilidade do vestibulando

Taxa: R$ 15

Ingresso Via Enem

Inscrições abertas até o término das vagas oferecidas

Resultado: imediato à entrega do boletim do Enem (são exigidos no mínimo 300 pontos)

Taxa de inscrição: gratuita

Para ter direito ao programa de bolsa, é necessário que o Enem seja relativo ao ano de 2016 exclusivamente.