As chuvas dos últimos dias já vinham comprometendo o cronograma de obras da avenida Antonino Dias Bastos, mas hoje a situação ficou ainda mais grave.

As águas do córrego já levaram toda pista do lado direito aproximando-se perigosamente da calçada e dos imóveis do local.

A previsão é que as chuvas diminuam a intensidade, mas elas devem continuar até domingo.