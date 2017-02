Circulação de veículos pesados em trecho danificado da Marginal é proibida

A prefeitura de São Roque, por meio de trabalho em conjunto dos departamentos de Obras, Planejamento e divisão de Trânsito, promoveu alterações na sinalização do trecho danificado da avenida Antonino Dias Bastos.

Segundo o governo municipal, as ações foram promovidas com o intuito impedir o tráfego de veículos pesados no local, que apresenta situação de instabilidade em relação aos taludes laterais que margeiam o canal.

“Nós temos acompanhado de perto a situação do trecho, e notamos que as trincas estão aumentando no pavimento asfáltico, dia após dia. Isso acontece pela falta de estabilidade dos taludes, fato que pode, a qualquer momento, promover o escorregamento das paredes. Pensando em preservar o local, resolvemos restringir o tráfego de caminhões e ônibus ali, permitindo somente a passagem de veículos pequenos, mais leves”, explica Fredy Willian, engenheiro da prefeitura e membro da Defesa Civil Municipal.

O engenheiro explica que, além da restrição dos veículos pesados, outras medidas foram tomadas visando promover condições de tráfego seguras no local.

“Além readequar as barreiras físicas, também instalamos placas de sinalização proibindo o estacionamento no local. Foram identificadas grandes trincas, e notamos que alguns motoristas estão estacionando exatamente na área onde essas fissuras estão concentradas, e que apresenta risco de desmoronamento. Contamos com a colaboração de todos”, finaliza.