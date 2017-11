Clima quente e úmido aumenta proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, Zika e Chikungunya

Nesta época do ano, período onde as condições climáticas são favoráveis à proliferação do Aedes aegypti, o Departamento de Saúde reforça a necessidade de toda a população redobrar os cuidados para eliminar os possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus.

Neste ano foram 85 notificações para suspeita de dengue no município com três casos apontando resultado positivo, sendo um de morador de São Roque e outros dois de cidades vizinhas. No caso do zika vírus foi registrada uma notificação com resultado negativo e para a febre chikungunya foram registradas duas notificações, sendo uma positiva adquirida fora do município e a outra negativa.

Trabalho conjunto

A Prefeitura de São Roque, por meio do Serviço de Controle de Zoonoses, mantém um programa de controle e prevenção permanente do vetor transmissor dessas doenças. Diariamente, são realizadas ações voltadas para a prevenção, como visitas a imóveis e pontos estratégicos, visita às casas e acompanhamento de casos notificados.

Apesar de todo esse trabalho, a colaboração de cada morador é fundamental no controle do Aedes aegypti. Segundo o chefe do Serviço de Controle de Zoonoses, Alexandre Silveira, a maioria dos focos e larvas do mosquito recolhidas pelas equipes é encontrada em imóveis particulares.

“É importante que a população fique atenta, eliminando os criadouros do mosquito ou denunciando locais suspeitos. Cada morador deve verificar se sua caixa d’água está bem tampada, se as calhas e lajes não estão acumulando água, enfim, se o seu imóvel não está facilitando a vida do mosquito e prejudicando toda vizinhança”, explica.

Silveira chama a atenção para outra situação que pode se transformar num problema. “É preciso lembrar também os donos de terrenos para que façam a limpeza, pois no meio do mato pode haver lixo e recipientes com água”.

Na opinião do chefe da Zoonoses, a conscientização da população é o melhor caminho para evitar a proliferação. “Todos nós somos responsáveis pelo ambiente em que vivemos. Se fizermos a nossa parte, o mosquito não terá vez, sua proliferação será reduzida e não teremos a transmissão dessas doenças tropicais tão perigosas e danosas à saúde”.

O Departamento de Saúde destaca que as pessoas com sintomas (febre, dor de cabeça e dor no corpo) devem procurar uma unidade de saúde para serem avaliadas.