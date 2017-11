“COISA DE LOUCO SÔ!”

Certa vez um caminhão baú enorme ficou preso debaixo de um viaduto que ficava bem em frente a um manicômio. O caminhão era dez centímetros mais alto que a altura permitida. Todo o tráfego ficou paralisado enquanto ele tentava desvencilhar-se dali, dando marcha ré ou forçando para frente.

Guardas de trânsito e homens experientes também vieram para ajudar a resolver o problema, porém, quanto mais tentavam mover o veículo, mais preso ele ficava. Finalmente, todos decidiram que a única solução seria cortar parte do teto da carroceria e arrancá-lo de lá com um guincho, e foram buscar os maçaricos e as ferramentas necessárias.

Enquanto tudo isso acontecia, um interno do manicômio portador de doenças mentais estava ali observando e tentando dizer alguma coisa para os homens que estavam ali tentando resolver o assunto.

Por várias vezes o interno tentou, mas eles apenas o empurravam para fora do caminho e até lhe diziam que calasse sua boca e entrasse no hospital.

No entanto quanto mais o empurravam para sair do caminho, mais ele gritava:

_ Eu sei como resolver esse problema! E os homens diziam:

_ Suma daqui rapaz.

Assim foi por horas a fio. O louco gritando que tinha uma ideia e as autoridades e os homens respondiam: “vai descansar seu louco!”

Depois de muitas tentativas e trabalhos em vão, chegaram as ferramentas para cortar a carroceria do caminhão. Nisso alguém sugere que se ouça o interno do hospital. “Está bem, diga ai qual sua ideia”, disse o oficial da polícia.

E veio a resposta:

_Alguém tem uma caixinha com palitos de fósforo aí?

Quando os palitos apareceram ele colocou um em cada válvula dos pneus e os murchou.

Nisso o caminhão ficou mais baixo e foi retirado do viaduto sem causar danos.

O oficial perguntou ao homem:

_Você não é louco? O homem respondeu;

_Louco eu sou, mas burro não!

Os governantes brasileiros estão parecidos com aquela equipe que tentava retirar o caminhão e não conseguia. Criam decretos, medidas provisórias, reformas, pagam os parlamentares para votarem em favor de suas ideias “geniais” para tirar o país da crise em que se encontra.

Cada uma dessas ideias é para buscar recursos com o intuito de cobrir prejuízos causados por rombos que a própria falta de competência deles causou. As aparentes soluções são sempre cortar aquilo que mais o povo precisa, como aumento dos salários, empregos, criando ideias de que o trabalhador não precisa mais se aposentar. Enfim, sempre quem paga o pato, é o povo. Eu encerro esta coluna perguntando: Cadê o louco para ensiná-los a governar?

Bom final de semana.

Texto: Bispo Cláudio