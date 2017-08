Colégio CB COC oferece bolsas de até 100% para o 1°Ano do Ensino Médio

O Colégio CB COC São Roque oferece bolsas de estudo para alunos ingressantes no 1º Ano do Ensino Médio no ano letivo de 2018 oriundos de escolas públicas ou particulares. O valor do desconto pode ser de 15% a 100%, dependendo da classificação do estudante no processo seletivo realizado pela instituição. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 17 de agosto, na secretaria do colégio, e a prova acontece no dia 19 de agosto (sábado).

O conteúdo da prova é baseado na matriz curricular do Ensino Fundamental II até o ano de 2017. A prova, com questões de múltipla escolha, será dividida entre as disciplinas de matemática, português e atualidades. O aluno também realizará uma prova de redação. O percentual de desconto obtido será mantido até o 3º Ano desde que o aluno mantenha um bom rendimento escolar. O regulamento do concurso pode ser conferido no site www.colegiocb.com.br.

O Sistema de Ensino COC, metodologia aplicada pelo Colégio CB, busca uma formação educacional diferenciada para os estudantes do Ensino Médio. Além da preparação intensa para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para os vestibulares mais concorridos, o aluno CB COC é um cidadão consciente e preparado para seguir os melhores caminhos. Os alunos do Ensino Médio também contam com o plantão online do Portal COC de Educação, que reúne conteúdo e tecnologia interativa para consolidar a aprendizagem e o esclarecimento de dúvidas.