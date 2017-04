Colégio CB realiza premiação da Avaliação Nacional do Sistema COC

Com o objetivo de analisar o desempenho individual dos seus alunos o Colégio CB COC São Roque participa da Avaliação Nacional do Sistema COC. Em quatro edições anuais, a prova é desenvolvida por especialistas do Sistema COC, sendo aferida nacionalmente para todos os alunos da rede do 4° ao 9° ano do Ensino Fundamental e 1° e 2° ano do Ensino Médio.

O resultado é divulgado através de boletins individuais por matéria no Portal COC e o colégio recebe relatórios por turma, podendo assim avaliar o desempenho das turmas e dos professores da instituição. Para motivar alunos e professores a instituição realiza uma cerimônia de premiação. São premiados os alunos com as notas mais altas e aqueles com maior evolução referente à nota anterior, além dos professores das disciplinas com maior pontuação.

A 1ª Avaliação aconteceu no dia 7 de abril e a premiação para os alunos com maior pontuação na quinta-feira (20), e contou com a participação dos familiares dos alunos premiados.

A vice-diretora Evelyn Gennari, explicou aos presentes à importância da Avaliação Nacional na construção do conhecimento global dos educandos. “A nota em si não é o mais importante. A preocupação da escola é todo o processo da aprendizagem, e a avaliação nacional é mais uma ferramenta para que possamos refletir sobre o trabalho que está sendo desenvolvido. Avaliamos o desempenho dos alunos perante as dificuldades encontradas”, disse.

A 2ª Avaliação Nacional COC acontecerá no dia 08 de junho e a partir de então serão premiados também os alunos com a maior evolução. Confira a seguir os alunos e professores que foram destaque nesta primeira etapa. Ensino Fundamental I – 4° Ano: Maria Helena Velasco Barcellos e Anna Luiza Fondello; 5° Ano: Gabriel Nascimento Saldanha Gomes; professora: Patrícia Muniz.

Ensino Fundamental II – 6ºAno: Claudio Camargo Da Silva; 7º Ano: Helena Lobo; 8ºAno: Bianca Magalhães e Sophia Bez Ribeiro; 9ºano: Carolina Wittmann; professora de português Susi Margareth. Ensino Médio – 1°Ano: Isabella Tagliassachi; 2° Ano: Lítsia Nascimento e Lucas Gomes Cardoso; professor de história Márcio Cavalcante.

Sistema de Ensino COC

A origem do Sistema aconteceu em 1973 no município de Ribeirão Preto com a criação do Colégio Osvaldo Cruz que oferecia cursos preparatórios para vestibular. Métodos pedagógicos diferenciados e reconhecimento em excelência levaram a criação do Sistema COC em 1986.

O Colégio CB integrou o sistema em 2009, com isso o colégio passou a possuir um amplo conjunto de recursos com assessoria pedagógica permanente e um sistema que integra tecnologia de ponta a uma proposta pedagógica educativa de excelência.