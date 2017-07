Colégio CB COC São Roque realiza Programa Super Férias

O recesso escolar de julho no Colégio CB COC São Roque começou no sábado (1°) e segue até o próximo dia 29. No entanto o movimento de crianças no colégio continua. Por meio do programa ”Super Férias” um grupo de alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I estão frequentando a escola em período integral ou meio turno.

O programa acontece entre os dias 03 e 28 de julho, das 8h às 17h, e os alunos inscritos participam de atividades recreativas que incluem brincadeiras variadas, jogos corporais, lúdicos, cooperativos, de mesa, cinema, cine 3D e festas temáticas. Nesta primeira semana as crianças já participaram de atividades como Caça ao Tesouro, Corrida do Saco e da Batata na Colher, Boliche, Hora da Mágica, Teatro e CinePipoca, entre outras. Todas as atividades são acompanhadas por uma equipe treinada especialmente para esse período.

De acordo com a coordenadora pedagógica da Educação Infantil, Priscila Fernanda Moreira Pereira, as crianças precisam de um momento de relaxamento e as férias são ideais para isso. Neste sentido, o Colégio CB planejou atividades diversificadas e atrativas para os pequenos, pois o espaço da escola é um lugar onde estão todos os dias. “Proporcionamos um ambiente para as crianças brincarem e se divertirem muito. Nas férias temos a oportunidade de conhecer as preferências das nossas crianças e isso pode ser muito enriquecedor para o bem-estar, alegria e diversão”, finalizou a coordenadora.