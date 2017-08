Comandante da PM realiza palestra em São Roque

Nesta segubda-feira, 31, o comandante da 2ª Companhia Territorial do 50º Batalhão de Polícia Militar do Interior, o Capitão Ricardo Ceoloni ministrou uma palestra na Capela do Colégio São José, em São Roque. O tema “A família como protagonista da sociedade” foi ministrado em conjunto com o Grupo de Auto e Mútua Ajuda Amor Exigente.

O palestrante mencionou sobre as diferenças entre gerações e os conflitos pessoais e sociais que vivem atualmente. Destacando que a evolução social trouxe benefícios, mas que esta não pode consumir valores fundamentais para o convívio familiar e social do indivíduo.

“Como indivíduos somos fracos e vulneráveis, mas como família seremos sempre mais fortes no meio social, profissional, religioso ou qualquer outro meio em que estejamos inseridos, nunca se esquecendo de um fator importantíssimo que é uma comunicação clara e constante entre as pessoas que se amam” – frisou.