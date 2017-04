Começa a Campanha de Vacinação contra gripe em São Roque

Iniciou-se no dia 17 de abril a Campanha de Vacinação Contra a Gripe, ação promovida pelo Ministério da Saúde em todo o território nacional. Em São Roque a vacina será dada em todos os postos de saúde das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Apesar de haver um público-alvo definido, a população deve ficar atenta as etapas de vacinação. A primeira delas iniciou-se no dia 10 de abril, e foi direcionada aos trabalhadores de saúde dos hospitais.

A segunda, que começou no dia 17 de abril, é direcionada a profissionais de saúde e pessoas com mais de 60 anos. A terceira etapa, a partir de 24 de abril, contempla crianças entre seis meses e quatro anos e 11 meses, gestantes e mulheres que tenham dado à luz até 45 dias e índios.

A quarta etapa, a partir de 02 de maio, é direcionada a pessoas com doenças crônicas e a quinta é destinada aos professores da rede pública e privada e outros grupos.

“As pessoas não precisam sair correndo para se vacinar, e por conta disso formar filas nos postos. Não há necessidade, pois haverá doses para todos”, afirma a chefe da Divisão de Saúde, Daniela Dias Groke.

A campanha

Devem receber a dose gratuitamente pessoas com mais de 60 anos, profissionais da saúde, crianças entre seis meses e quatro anos e 11 meses, gestantes, mulheres que tenham dado à luz até 45 dias, pessoas com doenças crônicas, presos, funcionários de presídios, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e índios.

A novidade da campanha este ano é a inclusão dos professores da rede pública e privada no público-alvo. A vacina é composta da combinação de três vírus e protege inclusive contra o H1N1, da Gripe A.

Em São Roque a expectativa, segundo o Departamento de Saúde, é de vacinar até o dia 26 de maio mais de 25 mil são-roquenses. De acordo com o Ministério da Saúde os grupos que serão imunizados são os que mais sofrem com as complicações do Influenza, como pneumonias bacterianas e agravamento de doenças crônicas.

Dia “D”

No dia 13 de maio, acontecerá o “Dia D” de mobilização contra a Gripe, em todas as unidades municipais de saúde, das 8h às 17h. Para tomar a vacina, deve-se levar a carteira de vacinação e RG. No caso de profissionais e doentes crônicos, é importante apresentar documentação que comprove essa condição.