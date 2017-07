Comitê Gestor chega ao fim e Provedoria da Santa Casa assume administração exclusiva da irmandade

Após seis meses de atuação conjunta com a Provedoria da Irmandade da Santa Casa de São Roque na Administração do Hospital, o Comitê Gestor criado pelo atual Prefeito do Município Claudio Góes, deixou de existir na última semana, ficando a Gestão da Santa Casa exclusivamente na responsabilidade da Provedoria da Irmandade.

Segundo nota enviada à imprensa, “o Comitê Gestor formado pelos empresários Vinicio Cesar Pensa, Efaneu Nolasco Godinho e Eduardo Estefano Filho, considera que nesses meses de trabalho conjunto com a Provedoria e sua respectiva diretoria, colaborou intensamente no dia a dia da administração e na recuperação da Santa Casa, conseguindo progressos importantes em sua gestão e principalmente a retomada da credibilidade do Hospital junto ao seus funcionários, corpo clínico, fornecedores e principalmente da confiança da população da região, haja vista que os atendimentos voltaram a atingir os números expressivos de anos atrás”.

Em outro trecho, o comitê justifica o encerramento das atividades. “Uma vez superada essa primeira etapa de retomar a seriedade e credibilidade, trazendo de volta o Hospital para o funcionamento normal, ocorreram situações delicadas de duplo comando do Comitê Gestor e a Provedoria, e mesmo com as melhores intenções, pois tanto o Comitê Gestor como a Provedoria, estão trabalhando com afinco para o bom desempenho da Santa Casa, certas decisões podem ser conflitantes e quem perde com essa duplicidade de comando, é o Hospital da Santa Casa e o povo que usufrui de seus atendimentos”, diz a nota.

O comitê acredita ter cumprido sua missão e se dispôs a continuar colaborando quando necessário.”Entendendo que a provedoria tem autoridade para tomada de decisões na Santa Casa, e o Comitê Gestor funcionou apenas como um departamento de assessoria à essa Provedoria, consideramos que nossa Missão foi cumprida, devolvendo 100% da responsabilidade à provedoria. Importante frisar que essa decisão foi consensual, inclusive com a intermediação do Prefeito Claudio Góes, que compreendeu nossa exposição de motivos, e que o Comitê Gestor embora desfeito, seus membros se comprometem a continuar colaborando, uma vez convocados, em projetos pontuais para as melhorias da Santa Casa, tais como a Obra já iniciada da Reforma do antigo PA (Pronto Atendimento), o Credenciamento de um Novo Plano de Saúde, nos moldes o antigo Plano Santa Casa Saúde (para retomar um expressivo valor de faturamento necessário para a sobrevivência e melhoria do Hospital perdido com a extinção do Plano da Santa Casa), entre outras ações das administrações anteriores. Desejando sucesso à Provedora Dra. Leila Maria Camilo e toda sua Diretoria que tem demonstrado todo interesse em dar do seu melhor para o bom andamento do Hospital, ficamos gratos a todos que apoiaram e confiaram em nosso trabalho”, informou o comitê através da nota oficial.