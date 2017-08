Como a ansiedade nos distancia dos nossos sonhos

A ansiedade é um mal do qual todos nós padecemos. Especialmente, quando nos limitamos a uma visão negativa da vida. A impotência diante dos fatos e sentimentos que nos tornam ansiosos enfraquecem a nossa autoestima e a nossa autoconfiança e nos levam a algo chamado de abandono da meta. Ver crise em vez de oportunidade! Você pode reverter isso usando o seu poder pessoal, começando hoje com os signos de fogo: áries, leão e sagitário.

Bom, eu não sei se você já sabe, mas a ansiedade diminui o nosso poder! Mas que poder? Aquele colocado sobre as pessoas que estão abaixo de nós? Como um chefe ditando ordens aos seus funcionários? Não! Definitivamente isto não é poder, é ausência dele!

O poder verdadeiro é aquele que vem de dentro nós, fruto do nosso desenvolvimento. Vem envolvido de amor e respeito à pessoa que está a nossa frente, e nos torna sensíveis ao mesmo tempo que corajosos diante dos desafios a vencer. É autêntico e nos faz reconhecer que estar no controle da vida é saber decidir o que fazer com as coisas boas ou ruins que acontecem todos os dias.

Mas como podemos potencializar a sabedoria de cada signo para reverter a tendência da mente de projetar para fora o que incomoda e assumir a responsabilidade por sua correção?

Falando de Áries!

A palavra chave que o impulsiona é AÇÃO! E rápido, por favor! Áries tem muita pressa na vida. Tudo que precisa ser feito por um voluntário para abrir o caminho é tarefa de ariana. O contraponto disto é a sua falta de paciência. Inflamáveis, irritam-se com facilidade. E quando se arrependem acabam por ter que pedir desculpas, mas caem em descrédito com o tempo, pois repetem os mesmos erros muitas vezes. A aprendizagem para áries é aproveitar esta energia boa de fazer acontecer, compreenderem que para não pegarem fogo, precisam treinar muito o seu autocontrole e fortalecerem a sua liderança pessoal.

Falando de Leão!

O grande rei da criatividade, da alegria, da autoridade e liderança. O signo mais generoso do zodíaco e antagonicamente o mais egocêntrico. Faz o caminho de Simba ao Rei Leão e se não se cuidar, cai facilmente nas armadilhas do Scar, o vilão que atropela o seu desenvolvimento. O seu desafio é vencer a autossuficiência e não precisar de holofote para ser quem nasceu para ser. Brilhar e deixar brilhar, este é o lema que deve reger o seu caminho de poder e realização.

Falando de Sagitário!

O grande filósofo e adorador de desafios! Tem o poder de encantar com seu discurso idealista e expansivo. Busca o infinito e olha para o alto como se já estivesse lá. Atira sua flecha para além do horizonte em busca de novos objetivos, mas se esquece muitas vezes de planejar as pequenas paradas. Visualizar o objetivo final e estabelecer metas de curto prazo enquanto seu longo prazo não chega é fundamental para que conquiste seus ideais. Fechar ciclos! Lema para o autodesenvolvimento dos sagitarianos.

E aí você me pergunta: beleza, mas como se faz isso? De muitas maneiras, você escolhe. Mapa Astral, Coaching, Terapia, o que seja. Só que o foco de todas elas têm uma única regra em comum: AUTOCONHECIMENTO!

Autoconhecimento requer mudança de atitudes e treinar novos comportamentos é a única forma de colocar você no controle da sua vida. Empodere-se e realize seus sonhos!

