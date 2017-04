Concurso do TJ/SP inscreve até terça para 206 vagas de assistente social e psicólogo

Estarão abertas até terça, 25 de abril, as inscrições para o concurso com 206 vagas de assistente social e psicólogo do Tribunal de Justiça de São Paulo.

As oportunidades são para todas as regiões do Estado. Para assistente social, são oferecidas 132 vagas. O total disponível para psicólogo é de 74 vagas.

Os interessados deverão se inscrever pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela seleção. O endereço é o www.vunesp.com.br. A taxa é de R$ 68,00.

O salário das duas carreiras é de R$ 6.010,24, mais auxílios para alimentação, saúde e transporte, e a jornada de trabalho é de 30 horas semanais.

A aplicação das provas está prevista para 11 de junho, um domingo.