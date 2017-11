Concursos: mais de 80 órgãos estão com inscrições abertas para mais de 13 mil vagas

Ao menos 87 órgãos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (27) e reúnem 13.749 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.

Os salários chegam a R$ 28.947,55 no Tribunal de Contas de Minas Gerais, que tem 2 vagas para profissionais de nível superior. As inscrições terminam no dia 21 de dezembro. Veja mais informações no site da organizadora.

Somente na Secretaria da Educação da Bahia há mais de 3,7 mil vagas, também para profissionais de nível superior e com salários que chegam a R$ 2.890,87. Veja mais informações no site da organizadora.

Nos concursos para formação de cadastro de reserva, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Veja os órgãos que abrem inscrições nesta segunda:

Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (AADES)

Há 72 vagas para socioeducador e a seleção será feita apenas pela avaliação de títulos. É preciso ter ensino médio completo e experiência no trabalho com crianças e adolescentes. O salário é de R$ 1.262 e as inscrições vão até o dia 29. Veja mais informações no site da AADES.

Câmara Municipal de Tocos do Moji (MG)

Há vagas para contador, controlador interno e cadastro de reserva para secretário administrativo e legislativo. Os dois postos são para níveis médio e superior, e os salários chegam a R$ 1.302,42. As inscrições vão até o dia 27 de dezembro, e a prova objetiva com 120 questões será aplicada no dia 4 de fevereiro. Veja o edital no site da Câmara.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

O IBGE abrirá vagas temporárias para contratar profissionais para trabalhar no Censo Agropecuário. O processo seletivo visa a preencher vagas que tiveram menos candidatos na última seleção. Há 32 vagas para agente censitário municipal (ACM) e agente censitário supervisor (ACS) para cidades de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os salários chegam a R$ 1.900. As inscrições podem ser realizadas até 8 de dezembro. Veja o edital no site do IBGE.

Prefeitura de Coronel Xavier Chaves (MG)

Há vagas para níveis fundamental, médio e superior, com salários que chegam a R$ 4.761,35. São 38 postos no total, incluindo auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviço escolar, operário, operador de máquina, motorista, auxiliar de serviços mecânicos, atendente, agente administrativo, auxiliar de serviço de saúde, técnico em informática, professor, nutricionista, assistente social, psicólogo, supervisor escolar, dentista, contador, médico. As inscrições terminam no dia 26 de dezembro. Veja mais informações no site da organizadora.

Prefeitura Municipal de Juara (MT)

São 27 vagas para níveis fundamental, médio e superior R$ 2.429,91. As inscrições terminam no dia 1º de dezembro, e a seleção é para cargos de professores, apoio administrativo, técnico administrativo e técnico em desenvolvimento infantil. Veja o edital no site da prefeitura.

Prefeitura Municipal de Nortelândia (MT)

Há 20 vagas para todos os níveis de escolaridade para as funções de pedagogo, professor de educação física, merendeira, vigia, motorista e apoio administrativo. Os salários vão de R$ 937 a R$ 2.586,15. As inscrições devem ser feitas na Secretaria Municipal de Educação.

Prefeitura Municipal de Vitória (ES)

Há 2 vagas para assistente social, com salário de R$ 2.900,96 e jornada de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 pelo site da Prefeitura de Vitória.

Prefeitura Municipal de Tefé (AM)

O concurso está aberto para a seleção de professores e outros profissionais, totalizando 827 vagas. As vagas são de nível médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 1.170,00. Os postos são para professores de educação infantil, ensino fundamental de 1º ao 5º ano, ensino fundamental de 6º ao 9º ano, educação especial, educação de jovens e adultos, professores indígenas, intérprete de língua brasileira de sinais (LIBRAS), auxiliar de vida escolar e pedagogo. Veja mais informações no site da prefeitura.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Paraisópolis (MG)