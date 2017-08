Concursos públicos reúnem 15,9 mil vagas no país

Pelo menos 123 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (7) e reúnem 15.976 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 26.125,16 na Defensoria Pública de Alagoas.

CONFIRA AQUI A LISTA COMPLETA DE CONCURSOS E OPORTUNIDADES

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

A Câmara Municipal de Santa Luzia (MG) vai abrir concurso para 18 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações vão de R$ 990 a R$ 3,6 mil. As inscrições podem ser feitas pelo site www.fumarc.com.br entre os dias 7 de agosto e 7 de setembro. Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva (veja o edital no site da organizadora) .

A Defensoria Pública de Alagoas publicou edital de concurso público para 15 vagas de defensor público. O salário é de R$ 26.125,16. As inscrições podem ser feitas de 7 a 11 de agosto pelo site www.cespe.unb.br/concursos/DPE_AL_17_DEFENSOR. A prova objetiva será aplicada em 18 de novembro (veja a reportagem completa) .

O Governo de Rondônia divulgou edital de concurso público para a Secretaria de Estado de Orçamento, Planejamento e Gestão (Sepog). São oferecidas 80 vagas, de nível médio e superior, além de vagas para cadastro reserva. Os salários variam de R$ 3.191,90 a R$ 7.193,80. As inscrições abrem no dia 7 de agosto e encerram no dia 6 de setembro e podem ser feitas pelo site http://fgvprojetos.fgv.br/concursos/segep-ro. A prova está prevista para o dia 22 de outubro (veja a reportagem completa).

Prefeitura de Bituruna (PR)

A Prefeitura de Bituruna (PR) divulgou três editais de concursos públicos para um total de 37 vagas em todos os níveis de escolaridade. São 9 vagas para a Secretaria de Saúde, 15 para a Secretaria de Administração e 13 para a Fundação Municipal de Saúde. Os salários vão de R$ 1.228,25 a R$ 19.883,25. As inscrições estarão abertas de 7 a 28 de agosto pelo site www.exatuspr.com.br. As provas estão previstas para o dia 1º de outubro (veja os editais no site da organizadora).

Prefeitura de Brazópolis (MG)

A Prefeitura de Brazópolis (MG) vai abrir processo seletivo para 14 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações vão de R$ 1.014 a R$ 8 mil. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ibgpconcursos.com.br no período de 7 de agosto a 6 de setembro. A prova objetiva está prevista para 17 de setembro (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de Ibema (PR)

A Prefeitura de Ibema (PR) vai abrir concurso público para 9 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações vão de R$ 2.446,47 a R$ 8.238,19. Os candidatos podem se inscrever de 7 a 21 de agosto pelo site www.fadct.org.br. A prova será aplicada na data provável de 3 de setembro (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de Limeira (SP)

A Prefeitura de Limeira (SP) fará concurso para 35 vagas em cargos de níveis fundamental e médio. Os salários vão de R$ 1.359,61 a R$ 2.961,73. As inscrições podem ser feitas pelo site www.institutomais.org.br entre os dias 7 de agosto e 5 de setembro. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, que será aplicada em 22 de outubro (veja o edital no site da organizadora).

Prefeitura de Pequi (MG)