Confira as previsões do Horóscopo de cada signo

ÁRIES

Ariano, a sua vitalidade e criatividade estará em alta durante a semana, lhe permitindo realizar as tuas tarefas sem dificuldade e com maior disposição!

Certamente esse fortalecimento estará atraindo a inveja e os interesses de pessoas oportunistas, que tentarão se aproveitar de você, portanto, redobre os cuidados para evitar problemas e desgastes.

É importante fazer silêncio dos teus planos e evitar a exposição demasiada sobre os acontecimentos da sua vida, pois quanto menos souberem de você, melhor será para garantir o seu desenvolvimento sem que ocorram interferências negativas.

Aproveite a energia favorável da semana para resolver tudo o que esteja ultimamente travado ou lento, pois você terá capacidade suficiente para enfrentar as adversidades, e alcançar os objetivos desejados.

TOURO

Taurino, mesmo com os problemas enfrentados ultimamente as energias da semana serão positivas, contribuindo bastante para a tua paz e equilíbrio.

Durante a semana você estará conseguindo pesar sabiamente os pós e os contras de cada situação, conseguindo tomar as atitudes necessárias e assertivas na solução de tudo que venha até você.

A malícia será uma habilidade bem mais ativa e através dela, você estará encontrando as soluções de que precisa, conseguindo inclusive obter êxito em seus contatos.

Mesmo que alguns problemas ameacem a tua paz não se desespere, pois mesmo que lentamente, tudo o que seja necessário para contribuir com o desenvolvimento da tua vida, estará sendo trazido para você.

GÊMEOS

Geminiano, durante a semana é importante refletir profundamente sobre os teus desejos, avaliando se realmente aquilo que você tanto almeja, seja necessário na realização da tua vida.

A vibração da semana será positiva e estará o impulsionando a provocar algumas mudanças, o fazendo abandonar algo que o faria gastar muita energia e obter pouca satisfação.

Antes de investir suas forças á algo em conjunto, invista nas realizações que pertencem somente á você!

Procure dar mais atenção a você mesmo, pois as vibrações do momento estarão o direcionando para as realizações individuais, pense mais em você!

É importante ter em mente, que cada pessoa tem seu próprio caminho para ser construído, e antes de pensar nas pessoas, no que esperam de você, dê mais valor para tua essência.

CÂNCER

Canceriano, a energia da semana será positiva para você, contribuindo para que muitas renovações sejam feitas em seu caminho, principalmente na área profissional.

Para aqueles que estão procurando um novo emprego ou uma oportunidade para melhorar as condições profissionais, estarão sendo favorecidos!

As renovações não estarão atuando somente no externo, mas também no seu interior, fazendo com que você perceba que algumas pessoas não merecem a sua amizade, confiança e apoio.

Você estará mudando, evoluindo, absorvendo novos conceitos que farão aquilo que antes o agradava, não tendo mais importância.

Aproveite a vibração da semana para encerrar laços que você sabe que não contribuem em nada com você, se dedique ao novo, pois certamente novas oportunidades para iluminar e realizar a tua vida estarão surgindo em breve.

LEÃO

Leonino, durante a semana você estará tendo a tua energia ampliada, permitindo controlar melhor as situações em tua vida, obtendo também as soluções que sejam necessárias.

As vibrações da semana estarão favorecendo a sua área material, novos lucros estarão entrando para você, e os contatos profissionais trazem realizações em médio prazo, garantindo a sua estabilidade.

Algumas notícias o impulsionará a transformar os teus planos, fazendo com que você reveja as suas ações e se dedique realmente ao que será importante, pois o tempo agora é para deixar de jogar energia fora com pessoas e situações, que tenham muito pouco para lhe oferecer.

Será uma semana positiva, que lhe dará mais confiança e coragem para encarar tudo o que vier!

É importante avaliar os teus relacionamentos, pois certamente você estará percebendo que deu muita atenção, muito apoio, para pessoas que não estão tendo com você, as mesmas intenções de você para elas. Isso gerará uma decepção, mas o ajudará a se preservar mais.

VIRGEM

Virginiano, as energias da semana estarão trazendo à tona alguns problemas para você, tanto num aspecto mundano, material, como também familiar, dentro de casa.

Esses problemas não são um “azar”, mas situações mal resolvidas em sua vida, e que agora terão de ser solucionadas.

Provavelmente você terá de bater de frente com algumas pessoas, se impondo muito para conseguir fazer o que seja necessário, não será muito fácil, espere por provocações e resistências alheias contra a tua vontade.

Mesmo que venham muitas situações para serem resolvidas, tenha a segurança em acreditar que nada ficará parado, travado e estagnando a tua vida.

Você vai resolver sim os teus problemas, vai poder abrir os teus caminhos e se dedicar às novas oportunidades, mas tenha em mente que para isso acontecer, será necessário que transformações sejam provocadas!

Se os passos de até agora, não o levaram aonde queria, convém então mudá-los, pois as consequências em nossas vidas são os reflexos de nossas ações.

LIBRA

Libriano, a energia da semana favorecerá muito as questões profissionais, você vai alcançar os objetivos desejados já há algum tempo!

Aproveite a semana para agir com mais intensidade, pois mesmo que você esteja enfrentando uma lentidão ou resistências, esse obstáculo será quebrado em breve!

A semana tende a ser muito agitada para você, e para quem necessite fazer alguma viagem, terá boas energias à disposição para que tudo ocorra bem.

Você em breve estará fazendo novos contatos, iniciando novas amizades e poderá viver situações agradáveis junto aos teus relacionamentos!

Oportunidades estão chegando, não desvie o teu foco.

A área afetiva também será influenciada positivamente, dando a você as condições necessárias para resolver quaisquer conflitos, mal-entendidos e viver em paz.

ESCORPIÃO

Escorpiano, as energias da semana são positivas para você, permitindo que os teus objetivos sejam energizados e melhor trabalhados para serem realizados!

Alguma pessoa virá até você com problemas, onde o teu apoio será muito importante para livrá-la das angústias que ela estará vivendo.

Mesmo que você tenha todas as forças e condições para ajudar o próximo, (certamente tem), convém não se aprofundar muito e entrar nas tempestades alheias!

Cuidado para que os problemas dos outros não respinguem em você!

E o mais importante:

Não tome para si, as dificuldades e dores dos outros!

Você pode contribuir, mas tendo em mente que todos possuem suas adversidades que como lições, são aprendizados que cada um precisa alcançar!

Novidades chegam através dos teus relacionamentos e para aqueles que estão solteiros, estarão sendo abençoados na vinda de um novo amor.

SAGITÁRIO

Sagitariano, em breve você estará de decepcionando com algumas pessoas, pois as vibrações da semana estarão impulsionando o encerramento de tudo que não deva mais estar em sua vida, principalmente relacionamentos que não possuem mais nada a oferecer.

É um tempo de mudanças, um ciclo em sua vida está chegando ao fim e para que um novo ciclo se inicie, laços e situações sem energia precisam ser encerrados.

Ou você muda por amor, ou a vida o fará mudar pela dor!

É necessário se recolher e avaliar quais devam ser suas ações para gerar as transformações que você precisa.

Você tende a perceber o lado ruim dos outros, mas antes de julgar e criticá-los, questione se você também não tenha agido de maneira negativa, pois sempre a vida nos devolve através dos outros, tudo aquilo que refletimos para ela pelas nossas ações.

CAPRICÓRNIO

Capricorniano, as vibrações da semana vão elevar as tuas forças e capacidades, sendo totalmente favorável a tua ação na solução de problemas.

Aqueles que tiverem questões relacionadas à justiça, papéis e documentos, poderão certamente estar resolvendo e obtendo bons resultados.

Já que você estará podendo contar com uma força maior, convém pensar muito bem antes de tomar as suas atitudes, ou caso contrário, qualquer ação impensada e incoerente lhe causará reações adversas extremamente prejudiciais!

Uma amizade contribuirá bastante, é importante que você troque suas opiniões, peça conselhos, compare os teus pensamentos, para ajudá-lo a ter a confiança de estar agindo corretamente.

Você obterá vitórias e melhorias em breve, portanto, tenha calma, foco e acredite mais em você o no merecimento de ser feliz e realizado!

A vida é um espelho, nunca se esqueça disso.

AQUÁRIO

Aquariano, a energia da semana será positiva para você, fazendo com que tuas ações no mundo, sejam mais fortes e assertivas, permitindo que se sinta mais confiante e seguro.

Os contatos estarão muito mais agitados, muitas notícias estarão chegando para você, mas convém testar muito bem tudo o que estiver lhe sendo dito, para ter a certeza de não estar sendo alvo de pessoas que desejam passar uma rasteira.

Infelizmente você estará tendo que lidar com algumas pessoas que são falsas, oportunistas e mentirosas, por esta razão que a verdade sobre tudo, precisa ser verificada.

A área profissional estará sendo favorecida, objetivos estarão sendo alcançados e gerando resultados bastante favoráveis a você.

Em breve um encontro que você terá, lhe fará muito bem pelas oportunidades que serão trazidas, portanto, esteja atento, não recuse convites por mais singelos que eles lhe pareçam, pois a abertura que você tanto necessita lhe virá sem avisos!

PEIXES

Pisciano, durante a semana você se verá em situações complicadas, sem conseguir tomar as ações necessárias para resolvê-las. São bem aqueles momentos onde nos sentimos de mãos atadas, não conseguindo sair do lugar!

Diante disso, é importante evitar qualquer atitude sem antes pesar muito bem as consequências dos teus atos, pois ao invés de resolver algo, você tende a aumentar mais ainda a proporção de algum problema.

Essa sensação de não poder agir da forma que deseja é temporária, em breve você estará conseguindo ter uma percepção melhor sobre quais as melhores ações que deva ter na vida.

As energias da semana estarão atraindo situações favoráveis para você em relação ao dinheiro, mesmo que tais realizações não ocorram tão rapidamente, é certo de que logo você estará as aproveitando!

Não se desespere pelas dificuldades de agora, tudo estará aos poucos sendo trabalhado para melhorar as condições de sua vida, e não esqueça que desamparado você não ficará!

A providência Divina é justa e nunca falha.

Boa sorte!

Desejo uma ótima semana!

Horóscopo: Diego Medeiros Raposo