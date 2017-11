Confira as vagas de emprego desta semana do PAT São Roque

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de São Roque divulgou ao longo da semana diversas vagas de emprego em diferentes segmentos. A decisão das contratações é responsabilidade dos empregadores.

O preenchimento das vagas depende dos requisitos exigidos e os encaminhamentos são realizados de acordo com os perfis e níveis de escolaridade dos candidatos. As vagas podem ser preenchidas, canceladas ou alteradas diariamente.

Candidatos deverão levar: Cartão Cidadão (ou número do PIS), RG, CPF e Carteira de Trabalho. Os interessados devem comparecer na sede do PAT, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 693, Centro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, com distribuição de senha de atendimento até às 14h.



Confira as vagas