Confira as vagas de emprego do PAT São Roque

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de São Roque divulgou ao longo da semana diversas vagas de emprego em diferentes segmentos. A decisão das contratações é responsabilidade dos empregadores.

O preenchimento das vagas depende dos requisitos exigidos e os encaminhamentos são realizados de acordo com os perfis e níveis de escolaridade dos candidatos. As vagas podem ser preenchidas, canceladas ou alteradas diariamente.

Estão disponíveis vagas para: assistente de gerencia, atendente de balcão (para pessoas com deficiência), atendente de lanchonete, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha – aprendiz, auxiliar de garçom, auxiliar de produção (com curso de operador de empilhadeira), auxiliar de produção (para pessoas com deficiência física), auxiliar de limpeza, chefe de cozinha, chefe de fila para restaurante, costureira em geral, empregada doméstica com CNH B, encarregado de corte e confecção, farmacêutico, gerente de loja, Gerente de ótica, motorista particular free-lance com CNH B, oficial de serviços gerias, operador de centro de usinagem com comando numérico, operador de telemarketing ativo, operador de vendas, projetista de móveis, vendedor de ótica, vendedor porta a porta e zelador.

Candidatos deverão levar: Cartão Cidadão (ou número do PIS), RG, CPF e Carteira de Trabalho. Os interessados devem comparecer na sede do PAT, localizada na Rua Rui Barbosa, nº 693, Centro.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, com distribuição de senha de atendimento até às 14h.