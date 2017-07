Confira o Horóscopo desta semana

ÁRIES

Ariano, mesmo que você esteja passando pelos altos e baixos da vida, tenha em mente que da mesma forma que o bem não dura constantemente, sempre dando passagem para a vinda dos momentos ruins, estes também não serão duradouros em sua vida.

Você estará tendo a oportunidade para provocar mudanças positivas nas áreas da sua vida, mesmo que seja necessário mudar um pouco, a forma de encarar os fatos.

O temperamento forte, induz sempre a adotar as mesmas posturas em todos os sentidos, e isso nem sempre resulta naquilo que se deseja.

Procure adotar outras táticas para lidar com as situações, experimente as variedades que podem ser aplicadas diante das inúmeras circunstâncias que você se vê envolvido.

A energia da semana estará positiva, concedendo a força necessária para abrir os caminhos e aproveitar as oportunidades que estão surgindo para você!

Se a situação não está favorável, busque mudanças!

Devemos ser o senhor da nossa própria vida e não reféns dela.

TOURO

Taurino, você entrará numa energia de resolver tudo o que esteja pendente em sua vida, não importando qual seja o setor que venha a ser concluído.

Você não estará conseguindo manter situações e também pessoas, que não trazem nenhum tipo de proveito e satisfação, é o momento de se desapegar do velho que sempre foi contínuo, e se abrir ao novo.

Novas pessoas estarão entrando em sua vida, seja para o amor, como também para amizade, e você será beneficiado pelos novos contatos que fará.

A energia da semana favorece o desenvolvimento dos planos, do trabalho e da vida material em geral, mas para que você consiga prosseguir, os laços que te amarram deverão ser cortados.

Se você refletir sobre os laços da sua vida perceberá a presença de algumas pessoas, que nunca oferecem motivações para que você provoque mudanças ou aja diferente.

Cuidado para não cair na inércia dos outros!

GÊMEOS

Geminiano, agora é um bom momento para reavaliar sobre tudo o que você andou passando ultimamente, identificando quais ações deu errado, buscando corrigir a si próprio, em suas condutas.

Você estará se desgastando demais, até mesmo diante de situações simples, convém, portanto, evitar atitudes precipitadas.

O conselho aqui é para que trabalhe mais em segredo, não se expondo demasiadamente os teus planos e realizações, sua vida não é um livro para que qualquer pessoa possa chegar e ler o seu conteúdo.

Em breve você conseguirá provocar as mudanças que tanto almeja para sua vida, mas não esqueça que as mudanças para serem alcançadas e concretizadas, devem partir de dentro para fora, sendo assim, mude o seu interior, suas ações, elevando também os teus pensamentos.

O período de desgastes será breve, e mesmo que sofra algumas tribulações, a vitória sobre os problemas será conquistada!

CÂNCER

Canceriano, você estará recebendo os resultados de todas as ações praticadas, sejam elas boas ou más. Isso pode ser encarado como a lei do retorno, que pune e ao mesmo tempo ensina, sobre os erros que cometemos para que eles não sejam mais repetidos.

Realizações chegam em breve sobre as áreas profissionais e materiais, permitindo que você ganhe um fôlego e se dedique a novos planos que tenha vontade.

As parcerias de trabalho serão favoráveis para você, abrindo assim, um leque de novas oportunidades para desenvolver as questões da sua vida.

Acredite mais nas tuas idéias, pois a criatividade estará em alta e dará condições para finalizar caminhos que já estão inférteis em sua vida, levando você aos novos.

LEÃO

Leonino, a energia da semana será positiva para você, ajudando a encerrar situações negativas e tristes em sua vida.

A tua força e brilho será restabelecida, você dará adeus ao que passou, e terá tudo ao seu favor para seguir em frente! Vai depender da tua escolha em ou ficar chorando pelo leite derramado, ou sacudir a poeira e dar a volta por cima. O universo oferece as ferramentas, mas que deva manuseá-las, sempre seremos nós!

A área profissional recebe melhorias significativas! Para aqueles que estiverem procurando por um novo emprego, certamente irão consegui-lo em breve.

A área afetiva também poderá ser trabalhada no sentido de corrigir os maus entendidos, e ou para quem estiver solteiro, se dedicar para atrair uma nova companhia.

Assuma a importância devida das coisas, e não se esqueça da gigantesca força interna que possui!

VIRGEM

Virginiano, talvez ainda demore um pouco para que você consiga resolver alguns problemas, e a lentidão da vinda das soluções, poderá afetar o seu emocional. Cuidado para não cair em uma vibração negativa e pessimista, os movimentos da vida, por mais que não estejam escravizados pelo poder da nossa vontade, sempre chegam trazendo o que necessitamos.

Seja paciente, pois em breve os eventos da vida começam a surgir de forma favorável e de prosperidade para você!

Na saúde, você poderá passar por algumas oscilações, procure se cuidar mais, se recolher mais, evitando os excessos, caso contrário, a sua imunidade cairá violentamente.

LIBRA

Libriano, a energia da semana será muito positiva para você, te dando aquele gás de disposição, para trabalhar sobre os assuntos do teu interesse.

O único ponto negativo aqui, é que tenha cuidado com a vaidade em excesso, pois a mesma poderá fazer com que atraia críticas negativas e a ira de algumas pessoas.

Aguarde, pois em breve você receberá novidades muito boas no âmbito material, entrando lucros para você!

Seja mais tolerante na área afetiva, evite agir com frieza diante das necessidades e opiniões da pessoa amada.

Bons tempos se aproximam!

Foco, força, e acima de tudo, tenha fé!

ESCORPIÃO

Escorpiano, a energia da semana deverá ser canalizada para que transformações sejam provocadas. Existem algumas situações dentro de você, que devem ser refletidas, julgadas e EXPURGADAS!

Ficar arrastando os eventos negativos, e alimentando a mágoa e a raiva, não lhe trará nada de positivo, somente reforçando as amarras em você, e perpetuando a sensação de impotência.

Entenda que quando cortamos algo primeiramente de dentro de nós, impulsionamos os efeitos do mesmo corte para o externo, cabendo somente às ações do tempo, para concretizar o que deva ser finalizado.

Você logo estará se vendo também, em alguns problemas com os teus relacionamentos, sendo necessário que você se dedique em um de cada vez, para resolvê-los.

SAGITARIO

Sagitariano, esteja atento com possíveis armadilhas!

Alguma pessoa por perto, espera uma única distração tua, para puxar o teu tapete. A negligência será sua pior inimiga, portanto, se concentre!

Mesmo nos momentos positivos de nossas vidas, não podemos baixar nossas guardas, acreditando que tudo estará fluindo sempre bem, pois existem aqueles que nos invejam e tentam nos envolver em suas intenções egoístas e oportunistas.

Logo você estará conseguindo alcançar a realização de algum projeto importante, cuide bem dos teus relacionamentos, pois eles estarão contribuindo para que você dissolva as tuas dificuldades.

CAPRICÓRNIO

Você estará recebendo energia para te ajudar a provocar mudanças em sua vida, mudanças que se iniciam após uma quebra necessária de situações concretas, mas que não geram mais efeitos positivos. Ou seja, para construirmos o novo, o velho precisa ser derrubado sobrando poucas coisas que possam ser reaproveitadas.

Diante dessa energia, algumas pessoas serão afastadas da sua vida, e esse afastamento poderá ser provocado através de brigas, portanto, tenha cuidado com os atritos! Se alguém precisa ir embora da sua vida, o melhor que vá em paz, sem levar sentimentos e desejos negativos por você.

Um novo tempo, novos caminhos e projetos se iniciam.

Boa sorte!

AQUÁRIO

Aquariano, algumas situações em sua vida que lhe causam preocupações, serão finalizadas. Um tempo de encerramentos estará atuando mais dentro de você, do que fora, te ajudando bastante na organização dos pensamentos.

O que passou, veio por uma razão que mesmo que fuja da tua compreensão, um dia lá na frente, você entenderá.

Agora é hora de se dedicar às coisas novas, novos planos, novos desafios, para te levar às novas realizações!

É preciso que dê atenção para a área das amizades, alguém que lhe seja importante, precisa de apoio, mas pode estar privando você de seus conflitos.

Confie na tua intuição que estará mais forte do que nunca! Os insights serão constantes!

PEIXES

Pisciano, você receberá conselhos importantes que contribuirão muito em sua vida, esteja atento para absorver as idéias de algumas pessoas, e refleti-las para somarem às tuas ações logo a seguir.

Você não estará sem apoio, em breve uma ajuda importante chega, para te ajudar a manter o seu equilíbrio diante dos eventos da vida.

É necessário que tenha cautela com a área financeira, evitando os gastos desnecessários e que faça empréstimos a alguém, pois corre o risco de não receber o valor que for emprestado.

Em breve a energia será mais propícia, melhorando gradativamente as áreas da vida.

Boa sorte!

Tenham todos, uma semana abençoada!