Confira o Horóscopo desta semana

ÁRIES

Com a Lua cheia no signo de Aquário, em tenso aspecto com Marte, e ainda acompanhada por um eclipse, a semana começa indicando transformações importantes, pelos próximos seis meses, referentes a projetos e contratos. Um novo projeto pode surgir a qualquer momento e possibilitar um novo contrato de trabalho. Os eclipses trazem transformações e o início de um novo ciclo de vida. Você estará mais sociável e acessível, e fará amizades sem dificuldade alguma. Caso esteja só, um novo amor pode surgir nos próximos meses. Vênus já segue sua trajetória em Câncer movimentando positivamente sua vida doméstica e os relacionamentos familiares.

TOURO

Com a Lua cheia no signo de Aquário, em tenso aspecto com Marte, e ainda acompanhada por um eclipse, a semana começa apontando transformações importantes em sua carreira e vida profissional, que se estendem pelos próximos seis meses. Um novo projeto profissional ou um novo contrato de trabalho, que pode já começa a ser esboçado pelo Universo, pode ser o carro chefe desse novo ciclo que começa nesta semana. Uma promoção, um novo emprego ou mesmo uma nova função que você vai exercer, pode distinguir a nova fase. Vênus, seu regente, já se encontra em Câncer deixando você com o ânimo mais aberto e receptivo, mais voltado para as atividades sociais e para os amigos.

GÊMEOS

Com a Lua cheia no signo de Aquário, em tenso aspecto com Marte, e ainda acompanhada por um eclipse, a semana começa apontando a entrada de uma etapa de transformações, que se estende pelos próximos seis meses, principalmente referentes a projetos de médio prazo, que incluem viagens internacionais, relações com pessoas e empresas estrangeiras, e publicações. Vênus já segue sua trajetória por Câncer mobilizando de modo positivo sua vida material e financeira. O momento é propício para começar um novo projeto que permita um crescimento em suas receitas. Não está descartada a compra ou venda de um imóvel.

CÂNCER

Com a Lua cheia no signo de Aquário, em tenso aspecto com Marte, e ainda acompanhada por um eclipse, a semana começa apontando a entrada de uma etapa de transformações para os próximos seis meses, principalmente referente a acordos e negociações incluindo o dinheiro compartilhado por heranças, divórcios, grandes empréstimos, sociedade ou parcerias financeiras. De um modo ou de outro, o dinheiro entra mais facilmente. Vênus já segue sua trajetória por seu signo deixando você mais acessível e afável, com a atenção voltada para o seu coração. Caso esteja só, um novo amor pode surgir.

LEÃO

Com a Lua cheia no signo de Aquário, em tenso aspecto com Marte, e ainda acompanhada por um eclipse, a semana começa apontando a entrada de uma etapa de transformações expressivas nos relacionamentos pessoais e profissionais. Uma nova sociedade ou parceria comercial, bem como o começo de um namoro ou um casamento, podem ser os impulsionadores desse novo ciclo, que começa nestes dias e segue pelos próximos seis meses. Vênus já segue sua trajetória por Câncer deixando você em um estado mais caldo e introjetado, mais voltado para sentimentos mais densos. Um amor do passado pode voltar a constar em sua vida.

VIRGEM

Com a Lua cheia no signo de Aquário, em tenso aspecto com Marte, e ainda acompanhada por um eclipse, a semana começa apontando a entrada de uma etapa, que tem duração de aproximadamente seis meses, que trará transformações referentes a seu cotidiano, principalmente na saúde e no trabalho. Você estará com ânimo e determinação para estabelecer um bom programa de saúde com dieta e treinamentos. Ao mesmo tempo, um novo projeto de trabalho ou emprego pode surgir apontando a entrada de um novo ciclo. Vênus já segue sua trajetória por Câncer agitando sua vida social e trazendo os amigos para perto. Um novo contrato pode ser materializado nos próximos dias.

LIBRA

Com a Lua cheia no signo de Aquário, em tenso aspecto com Marte, e ainda acompanhada por um eclipse, a semana começa apontando a entrada de um novo ciclo de transformações, principalmente referentes à sua vida social, amizades e romances, que permanece aproximadamente por seis meses. Para quem estiver só, entre avanços e recuos, um novo amor pode surgir. Se estiver num relacionamento de compromisso, há grande possibilidade de seu romance ganhar seriedade e transformar-se em um namoro. Vênus já segue sua trajetória por Câncer movimentando profundamente sua vida profissional e carreira. Um novo amor pode surgir em seu ambiente de trabalho.

ESCORPIÃO

Com a Lua cheia no signo de Aquário, em tenso aspecto com Marte, e ainda acompanhada por um eclipse, a semana começa apontando a entrada de um novo ciclo, que trará transformações principalmente em questões que incluem sua casa, vida doméstica e os relacionamentos familiares. O período pode ser assinalado pela comercialização de um imóvel ou uma mudança de casa, cidade ou país. Pode apontar também a chegada de um filho ou a saída de casa de um mais velho. Vênus já segue sua trajetória no signo de Câncer movimentando projetos de médio prazo, incluindo viagens, publicações e ligações com pessoas e empresas estrangeiras.

SAGITÁRIO

Com a Lua cheia no signo de Aquário, em tenso aspecto com Marte, e ainda acompanhada por um eclipse, a semana começa apontando a entrada de uma fase de transformações, que tem duração de aproximadamente seis meses, oferecendo caminhos e trazendo novas oportunidades em acordos e negociações incluindo um novo projeto. Um novo contrato pode ser materializado e assinado nas próximas semanas. As viagens e os estudos e tudo que for relacionada à comunicação é movido e favorecido nesse período caracterizado por transformações. Vênus já segue sua trajetória por Câncer deixando você num estado mais calado e introjetado, com foco em uma nova parceria financeira.

CAPRICÓRNIO

Com a Lua cheia no signo de Aquário, em tenso aspecto com Marte, e ainda acompanhada por um eclipse, a semana começa apontando uma etapa de transformações formidáveis, que permanece pelos próximos seis meses, principalmente em sua vida material e financeira. Um novo projeto pode proporcionar uma boa oportunidade de um novo contrato de trabalho, que permitirá uma evolução em seu padrão de vida. Ou um empréstimo que vai possibilitar a realização de um sonho antigo, como a criação de uma empresa ou lançamento de um novo produto. O dinheiro chega com mais facilidade de uma maneira ou de outra. Vênus já segue sua trajetória por Câncer e movimenta de modo favorável seus relacionamentos pessoais e profissionais.

AQUÁRIO

Com a Lua cheia em seu signo, em tenso aspecto com Marte, e ainda acompanhada por um eclipse, a semana começa apontando uma etapa de transformações, que pode ter duração de aproximadamente seis meses, incluindo todos os âmbitos de sua vida pessoal e profissional. O período pode incluir a entrada de um novo projeto de trabalho ou contrato, que vai interferir na sua vida como um todo. Se estiver só, um novo amor pode surgir. Alguma coisa nova surge em seu caminho e promove as transformações desejadas. Vênus já segue sua trajetória por Câncer movimentando positivamente seu cotidiano, principalmente no trabalho.

PEIXES

Com a Lua cheia no signo de Aquário, em tenso aspecto com Marte, e ainda acompanhada por um eclipse, a semana começa apontando a entrada de uma etapa de transformações, que nascem a partir da introspecção e ponderação. É um momento propício para começar uma terapia, um curso de yoga, meditação ou qualquer atividade que cause transformações em seus modelos inconscientes. Você estará em um estado mais calado, introjetado e mais voltado para uma busca interior. Fase indicada para aprendizados espirituais. Vênus já segue sua trajetória por Câncer e agita seu coração. Se estiver só, uma nova história pode surgir.