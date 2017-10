Confira o Horóscopo desta semana!

ÁRIES

Ariano, você em breve estará cortando da sua vida pessoas que não acrescentam nada de útil a você, pelo contrário, pessoas iguais a ervas daninhas, que tentam se aproveitar da tua boa vontade, igual a um parasita.

Será uma boa semana, permitindo que você perceba o tanto de energia vem sendo desperdiçada com pessoas fúteis!

Ao mesmo tempo, você perceberá muitos problemas vindos à tona, mas você estará os resolvendo, pois a vibração do momento o fará refletir assertivamente sobre a sua vida e suas relações, restaurando assim, o seu equilíbrio diante das questões principais.

Alguns assuntos que ficaram ignorados, aqueles “mal-entendidos”, também estarão surgindo até você, para serem erradicados!

TOURO

Taurino, durante a semana você estará enfrentando alguns problemas provocados principalmente por pessoas próximas.

Certamente esses problemas serão vencidos, mas exigirá que você se imponha e enfrente algumas pessoas, sendo bem aquela expressão:

“Por os pingos nos (is)”

A sua criatividade estará em alta, e com o raciocínio acelerado, será uma boa vantagem para tomar as ações necessárias, obtendo assim, as vitórias.

As vibrações serão positivas, e mesmo que algumas adversidades tenham de ser superadas pela imposição diante dos outros, o teu desenvolvimento não será impedido!

Aguarde pelos bons resultados em breve, pois todos os esforços até então, serão recompensados.

GÊMEOS

Geminiano, as vibrações da semana serão positivas para você!

O seu campo emocional estará aberto, e você terá a possibilidade de refletir com mais sabedoria, sobre as questões que vem ultimamente “atacando” a tua paz de espírito.

É uma fase feliz, onde você terá uma consciência mais ampla, sobre muito do que mereça ser preservado e também alcançado por você.

A vibração estará contribuindo bastante para o trabalho e estudos, trazendo bons resultados e desenvolvimento.

Na área das amizades, você estará em breve vivendo momentos alegres e de descontração, que farão muito bem á você!

Reflita sobre o teu passado, tire rápidas conclusões e siga adiante, pois sua vida não é uma bolsa para ficar guardando e carregando sentimentos e lembranças ruins!

Se desprenda daquilo que não lhe faz o bem!

CÂNCER

Canceriano, a vida é e sempre será de bloqueios para serem superados! Não adianta ficar se contaminando internamente por causa das tuas impossibilidades.

Em breve, você estará recebendo ajuda e dicas de alguém, que irá contribuir muito para a solução de alguns bloqueios em sua vida, pois SEMPRE avançamos um degrau na vida, com a ajuda de outra pessoa.

As oportunidades que nos direcionam ao sucesso, nunca chegam sozinhas, sempre tem alguém para dar aquele “empurrãozinho”, e isso é o que você terá em breve. Limpe sua mente, ganhe fôlego e fique atento ás oportunidades que estão chegando, dê valor ao que realmente lhe seduz, assuma o direito de abraçar a verdadeira missão da tua alma.

Em breve conquistas serão alcançadas!

LEÃO

Leonino, as vibrações da semana serão positivas para você, será uma semana de agir com muita determinação, empunhar a tua espada, (figurativamente dizendo), e vencer as tuas batalhas!

Você perceberá que ninguém foge da verdade, mesmo aqueles que tentam se cobrir com a escuridão da mentira, pela INVEJA e ilusões, cedo ou tarde são punidos, e diante disso, você estará vendo por si próprio muitos daqueles que lhe fizeram o mal, “caindo por terra”.

“Estar unido à verdade, mesmo que ela doa em alguns momentos, é a justiça que nunca falha”

A semana será de lucros e vitórias através dos contatos, a área profissional estará se movimentando bem e alguns bloqueios, principalmente aqueles burocráticos, (papéis, documentos e algumas dívidas) serão superados sem muito esforço.

Aproveite o fluxo positivo, e corra atrás dos teus ganhos!

VIRGEM

Virginiano, a vibração da semana provocará algumas mudanças para você, pelo menos a princípio, dentro dos teus ideais, fazendo com que você reavalie várias e várias vezes, aquilo que deseja.

Isso gerará algumas indecisões, portanto, não aja precipitadamente, pois diante às oscilações que estarão ocorrendo, você poderá se arrepender.

A mesmice em algumas relações passarão a incomodá-lo, e um desejo de viver situações inusitadas estará crescendo dentro de você, pois não será mais suportada a ideia de sempre viver as mesmas coisas, como num ciclo sem fim.

Isso será muito positivo, a reflexão será estimulada para a tomada de novas atitudes que atrairão o novo em sua vida.

Se abra para ao novo!

LIBRA

Libriano, a semana tende a ser desgastante para você, principalmente em relação à área profissional.

Muito do que vem sendo trabalhado, não estará gerando os resultados desejados, pelo menos, não no tempo esperado por você.

Cuidado com a prepotência e egoísmo, pois “quando em seu lado negativo”, você tende a tomar sem perceber, algumas atitudes que chateiam as pessoas, atraindo assim discussões, dissabores, e que lhe vejam como insensível e arrogante.

Você poderá até ter a sensação de que “O mundo estará contra você”. O conselho aqui é para que avalie bem suas ações, procurando identificar os teus erros, pois sim, você também os comete!

Seja paciente quanto às necessidades alheias.

ESCORPIÃO

Escorpiano, durante a semana você sentirá um restabelecimento de suas forças, a sua vitalidade estará sendo elevada, dissolvendo inclusive alguns mal-estares físicos.

Será necessário que você aja com mais intensidade e até mesmo “autoridade” para com algumas pessoas, pois existem alguns males ao redor que “estão criando raízes”, e precisam ser cortados.

Isso implica principalmente em relação algumas amizades, cuja vibração não estará acompanhando a tua, e devido à diversidade das frequências, os interesses que outrora eram equivalentes, não mais serão.

Não será necessário por momento, CORTAR amizades, mas você deverá se IMPUSER, jogando bem duro na face, que você defende o teu espaço e teus propósitos.

A semana trará também lucros e favorecimentos para você, aproveite as oportunidades que estão a caminho!

A área afetiva também estará recebendo boas vibrações para a vivência de momentos prazerosos.

SAGITÁRIO

Sagitariano, a semana será excelente para as relações, você estará se comunicando muito bem e se alegrando com o desenrolar de “alguns assuntos na área afetiva”.

Será, contudo, necessário superar os receios provocados pelas decepções sofridas anteriormente, dando um voto de confiança para quem deseja entrar em sua vida.

Difícil, né?

Mas é preciso para poder construir novos relacionamentos, e viver as alegrias que você merece!

Cuidado ao expor as novidades de sua vida, infelizmente você pode não perceber e ou não se importar, mas existem aqueles por perto, que não querem vê-lo feliz!

Siga o seu coração com confiança, você não precisa ficar pedindo a opinião de terceiros, resolva o que tiver que ser tratado, diretamente com quem esteja envolvido com você.

Novidades lhe aguardam!

Boa sorte!

CAPRICÓRNIO

Capricorniano, infelizmente algumas questões ainda estarão emperradas em sua vida, exigindo muito da tua atenção e esforço, para serem solucionadas.

Você tende a sentir bem forte aquela expressão popular que diz:

“Estar de mãos atadas”

O momento pede muita paciência para aguentar a passagem da tempestade, e todo o estresse precisa ser dissolvido ou ignorado o máximo que puder, pois estará facilmente implicando na sua saúde, provocando dores e baixa imunidade. Isso devido ao fato, da nossa saúde estar diretamente ligada ao nosso emocional, e quando o mesmo passa a vibrar de forma negativa, os efeitos são refletidos nela.

Converse mais, expresse aos outros de sua confiança os teus problemas e dificuldades, FALAR SOBRE O QUE INCOMODA, DISSOLVE O PESO QUE SE CARREGA.

Logo mais suas forças são renovadas, e você passará a resolver os problemas!

Seja lá o que você esteja sofrendo agora, vai passar!

Confie.

AQUÁRIO

Aquariano, tenha cautela com pessoas ligadas ao trabalho, você estará sendo alvo de ações negativas através de pessoas maliciosas.

Não se comprometa em nada com ninguém, pois certamente vão tentar jogar a culpa sobre teus ombros, e forçá-lo a resolver problemas que não são de fato, teus!

Você irá refletir muito sobre sua área profissional, sobre os teus planos, sentindo forte a vontade de provocar mudanças! O seu tempo não é algo para ser desperdiçado naquilo que não o satisfaz.

Mas não ficam as coisas desta maneira, logo, logo, você estará recebendo um impulso positivo, para provocar às mudanças que sejam desejadas por você, pois a vinda de

situações novas e oportunas será muito bem aproveitada em breve.

PEIXES

Fase de rupturas para você, pisciano.

Não será possível ficar sustentando situações em sua vida, que já perderam a energia há muito tempo. Seja nas relações, nos projetos, e no trabalho, é chegado o momento de olhar para o horizonte, e seguir em frente!

Não é fácil romper os laços que nos atam, sempre na vida é preciso agir com determinação e força, para se libertar de ciclos de incessantes decepções e desgastes!

Essas rupturas mesmo que tragam desconfortos, são fundamentais para lhe abrir um novo caminho de oportunidades, derrubando estruturas internas que não aguentam mais o peso dos valores adquiridos, dadas as experiências vividas por você.

Abandone o que não lhe agrega nada de bom, os teus caminhos estão abertos, mesmo que tentem fazê-lo duvidar!

Dê os primeiros passos, vá em frente, um novo caminho o aguarda para ser trilhado.

Tenham todos, uma ótima semana!