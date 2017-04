Conselho Municipal de Turismo faz reunião nesta quarta

O Comtur – Conselho Municipal de Turismo de São Roque, promove no dia 26 de abril sua reunião mensal. O encontro será realizado na Sala de Reuniões da Estação Experimental, as 19h.

A reunião tem o objetivo de debater, entre outros assuntos, as eleições para a escolha dos novos membros do Conselho e a aprovação do projeto da pavimentação da Estrada da Angolana, além de demandas pertinentes ao turismo municipal.

A sede da Estação Experimental está localizada na Avenida Três de maio, 900, no bairro do Cambará. Membros do conselho que participarão do encontro devem confirmar presença pelo telefone (11) 4784-9630, das 10h às 16h.