Conselho para o fim de semana

A energia do fim de semana será positiva, proporcionando vitalidade e força para dar continuidade aos objetivos, mas a benevolência somente atuará para aqueles, que tiverem clareza das metas a serem atingidas, pois não adianta caminhar pela vida, sem saber para aonde está indo.

Será necessário estar em constante vigilância para consigo próprio, não somente para com as ações do próximo, lembrando que, quando não se sabe controlar a força ou o poder que possui, beirar a tirania, agir com brutalidade e insensibilidade, é o único caminho que provocará futuramente a derrota e inclusive a perda do que já fora conquistado.

Será possível também, se reconciliar com aquelas pessoas que não temos um bom relacionamento e essa reconciliação, será de grande valia para evitar confrontos futuros e bloquear as ações daqueles que assumem uma postura de inimigo.

A esfera sentimental também estará recebendo uma forte influência, favorecendo os encontros sexuais, românticos, iniciar até mesmo um relacionamento, devido uma forte ligação espiritual, não somente sexual, que alguns poderão sentir junto ao outro.

Nesta visão, entende-se encontrar aquela pessoa, cuja simpatia e sentimento de familiaridade são notáveis.

Mesmo para aqueles que não desejam iniciar nenhuma ligação afetiva, será muito possível avaliar as condições emocionais que possui no momento, confrontar mágoas a fim de dissolvê-las, reconhecer os próprios valores e habilidades, para reforçar a perseverança e não desistir de seus ideais.

É sempre importante reconhecer o bem que você pratica e existe dentro de você, e a importância que você tem no mundo, e também no mundo de outras pessoas.

Bom fim de semana!

Diego Medeiros Raposo – Tarólogo/terapeuta holístico há duas décadas, auxiliando o consulente a alcançar o equilíbrio emocional, fazendo limpeza energética, e transmitindo as orientações provindas do oráculo através do Tarô e do Baralho Cigano.

