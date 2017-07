Conselho para o fim de semana

A vibração neste fim de semana poderá influenciar disputas e discussões até mesmo por motivos mesquinhos e prepotentes.

Uma “onda” estará intensificando a sagacidade, o egoísmo, o desejo de satisfação, contrariando a coerência.

Algumas pessoas estarão vendo “pelo em ovo”, e sendo levadas a discutir por qualquer insignificância.

O melhor a ser feito, é ignorar as provocações, por mais que a vontade de se impor grite mais alto que a própria razão.

A Carta regente do conselho, O Diabo, dentre muitos avisos, nos adverte sobre a importância de não sermos escravizados pelos instintos primitivos que o ser humano deveria aprender a controlar.

Devemos sim, nos impor em situações nas quais a tirania deva ser combatida, mas não é sábio combater tirania com tirania, maldade com maldade, caso contrário, o caos reinará.

Todos nós possuímos uma força superior que precisa ser canalizada, quando assim ocorre, conseguimos nos conectar ao nosso “Anjo da guarda”, ao nosso “Mestre interior” e direcionarmos as forças positivas, para o “desarmamento” das ações do mal.

Não é possível destruir a existência desta essência malévola, quem acredita que possa, estará cometendo um grave erro, pois o mal, assim como o bem, tem a sua função dentro do infinito processo evolutivo do ser humano e de todas as criaturas, mas temos o “DIREITO” e o “DEVER”, de nos proteger dos “eventos” e “efeitos” negativos, impossibilitando as incansáveis investidas das forças inferiores, contra a nossa vida, e contra o desenvolvimento do mundo e do ser humano.

Devemos elevar a nossa consciência, nos unir em amor e fraternidade com aqueles que nos são importantes, dedicar o respeito e compaixão ao próximo, e não nos levarmos às tentações orgulhosas e obcecadas que nos cegam, e nos retrocedem.

Parece difícil?

Dê o seu melhor, façamos a nossa parte!

Desejo um feliz fim de semana!

Diego Medeiros Raposo – Tarólogo/terapeuta holístico há duas décadas, auxiliando o consulente a alcançar o equilíbrio emocional, fazendo limpeza energética, e transmitindo as orientações provindas do oráculo através do Tarô e do Baralho Cigano.

E-mail: [email protected]

Whatsapp: (11)96311-8553

Site: https://diegodimera.wixsite.com/dimera

Facebook: Dimera