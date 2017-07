Conselho para o fim de semana

A energia do fim de semana será transformadora, e a carta do tarô A Morte, vem representando essa transformação.

Muitos de nós estaremos encerrando um ciclo em nossas vidas, pelo menos, energético, onde as energias do momento já estão esvaecidas e se encerram.

Não tememos a morte física, pois esta lâmina do Tarô, raramente se refere ao momento de desencarne.

O bom da “morte” em seu sentido de transformação, se dá no início de um novo ciclo, uma mudança que vem a partir da destruição de algo em nossas vidas.

Para alguns, essa transformação virá pelo fim de relacionamentos, principalmente aqueles que nos são ilusórios, onde estamos desperdiçando o nosso tempo e energias emocionais com pessoas onde a recíproca é inexistente.

É uma libertação dolorosa para alguns, pois facilmente as pessoas criam apegos que fazem parte da sua “zona de conforto”, que impedem seu crescimento pessoal e espiritual.

Mas não é somente de transformações que este conselho se apresenta, pois mesmo com o surgimento de situações que variam de pessoa para pessoa, provocando alterações íntimas para cada um, é certo que os caminhos de todos se abrem, principalmente para aqueles que resistem às mudanças, forçando suas vidas numa perpetuação ilógica, provocada pelo medo e apego.

O fim de semana será muito bom para o encontro com os amigos, principalmente aqueles que já fazem parte de nossas vidas, há muito tempo.

Mesmo quando nossas vidas mudam, a única coisa que não se pode mudar ou perder, é a nossa essência e toda a infinidade de experiências que carregamos junto a nós, que fazem parte de quem somos.

Mudar é preciso sim, mas a mudança que constrói, evolui, e jamais aquela que subtrai os valores internos.

E tenhamos uma certeza:

“A única coisa que não muda, é a mudança”.

Bom fim de semana para todos!

Diego Medeiros Raposo – Tarólogo/terapeuta holístico há duas décadas, auxiliando o consulente a alcançar o equilíbrio emocional, fazendo limpeza energética, e transmitindo as orientações provindas do oráculo através do Tarô e do Baralho Cigano.

E-mail: [email protected]

Whatsapp: (11)96311-8553

Site: https://diegodimera.wixsite.com/dimera

Facebook: Dimera