Conselho para o fim de semana

A energia do fim de semana será forte, intensa, onde o poder da vontade, seja ela direcionada para o bem ou para o mal, causará efeitos imediatos!

Para aqueles que aguardam o momento propício para tomar atitudes, o receberá, mas vale lembrar que uma ação incoerente, desprovida da verdade e de direitos, provocará resultados punitivos!

Seria bem aquela expressão:

“Bateu, levou”.

A Carta regente do conselho, O IMPERADOR, carrega consigo a sombra do poder: Ditadura, Tirania, Dominação, Autoritarismo.

Portanto, quando abusamos das situações e das pessoas, com prepotência e egoísmo, estamos gerando karmas de efeito rápido:

“Faça nesta vida, e pague ainda estando nela”.

Mas aqui está até então, sendo apresentado somente o lado “negro” da situação, o que dependerá muito do caráter, da escolha de cada pessoa.

Por outro lado, teremos a oportunidade para nos decidirmos sobre o que precisamos realizar em nossas vidas, sendo que a vibração representada pelo Imperador simboliza o poder de criação, da realização da vontade, da ação racionalizada.

A nossa mente também estará sendo, “cutucada”, a inteligência estará sendo “alimentada”, seremos levados a agir totalmente pela “razão”, não permitindo a influência dos “sentimentos”.

O conselho também se estende à oportunidade de pensarmos melhor a respeito das companhias que temos em nossas vidas, sejam aquelas afetivas ou não, estaremos “pondo na balança” qual “valor” atribuímos àqueles que nos relacionamos.

Independente de qual conclusão chegaremos, poderemos aproveitar muito bem a companhia das pessoas e os momentos junto a elas, estaremos mais seguros e confiantes!

Se você precisa de uma “força extra” para alguma questão na semana que virá, aproveite para se preparar. Pense, se organize, MENTALIZE AS TUAS VITÓRIAS, puxe para si, a energia do Imperador e tudo o que ele representa, pois assim, você estará sendo munido com o poder “necessário” para enfrentar os desafios que estão por vir.

Desejo um fim de semana cheio de decisões e vitórias aceleradas à todos!

