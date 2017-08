Conselho para o fim de semana

A energia do fim de semana, simbolizada pela carta O CARRO do Tarô, será positiva, e chega anunciando um período benevolente e de muito desenvolvimento para nós. Mesmo que cada pessoa esteja enfrentando obstáculos, é certo de que se mantiver sua retidão de caráter e convicção, os superará sem muita demora.

É uma carta que anuncia a vitória, trazendo uma segurança maior, devida a sensação de controle diante das situações do momento.

Também age beneficamente nas questões afetivas, aproximando mais as pessoas, estimulando as uniões, casamentos, o “comprometimento sentimental”.

Devemos aproveitar essa energia para tomar as ações necessárias, quebrar a perpetuação dos problemas, que vem já se arrastando há muito tempo.

Por outro lado, devemos também ter cuidado com o orgulho em excesso, e com as críticas destrutivas, pois como estaremos recebendo uma influência “acelerada”, corremos o risco de focar somente em nós mesmos, perdendo um pouco da “sensibilidade” para lidar com as questões que envolvem outras pessoas, e assim, abrindo espaço para atritos, disputas, onde cada um estará querendo impor a sua vontade, não respeitando a dos outros.

Tais cuidados, não devam somente ser praticados partindo do conselho a respeito de uma regência energética determinada, mas sim, em todos os momentos de nossas vidas. O desenvolvimento intelectual é fortalecido quando aceitamos ponderar diante das opiniões alheias, onde as diversidades de reflexões possibilitam a absorção de muitas idéias, enriquecendo cada um.

As energias do fim de semana, contribuem para uma abertura significativa de possibilidades durante a semana que se inicia, assim sendo, o melhor também é se organizar e se determinar perante os objetivos, pois a força estará sendo ofertada para desenvolvê-los.

Desejo um fim de semana abençoado!

Namastê.

Diego Medeiros Raposo – Tarólogo/terapeuta holístico há duas décadas, auxiliando o consulente a alcançar o equilíbrio emocional, fazendo limpeza energética, e transmitindo as orientações provindas do oráculo através do Tarô e do Baralho Cigano.

E-mail: [email protected]

Whatsapp: (11)96311-8553

Site: https://diegodimera.wixsite.com/dimera

Facebook: Dimera