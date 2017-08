Conselho para o fim de semana

Infelizmente, a energia do fim de semana não será auspiciosa, sendo necessária muita cautela para evitar embaraçar ainda mais as situações da vida que já estão complicadas!

A carta do Tarô, O ENFORCADO, é considerada uma das piores do baralho, indicando que poderemos tomar alguma decisão desastrosa, devida à falta de “coerência” perante as situações da vida.

Devemos tomar cuidado com os nossos “sonhos” mais intensos, que nos fazem agir “cegamente”, acreditando que teremos aquilo que queremos, sem antes nos policiarmos sobre a possibilidade “real” da concretização dos mesmos, pois, nem tudo o que idealizamos, está consistente o suficiente para se tornar em realidade.

Outro aspecto que não pode ser negligenciado aqui, indica o desinteresse que muitos praticam diante algumas questões da vida, e essa conduta poderá certamente provocar consequências nefastas, como por exemplo, perdas no âmbito material da vida.

O desinteresse também se aplica sobre situações que permitimos serem administradas pelos outros, e o comodismo nem sempre é uma facilidade, mas sim, portas abertas para a vinda de problemas.

O conselho se estende também sobre as ações silenciosas de pessoas que “armam” variados tipos de “traições” e “mentiras”, portanto, devemos tomar muito cuidado com as promessas que nos fazem.

A intolerância das pessoas estará mais acentuada, muitos terão seu egoísmo ligado ao máximo, sem se importar com o próximo.

O conselho é para não abrir espaço à confiança demasiada, não permitir que a inocência extremamente ativa imponha a passividade perante aos outros.

Confie, desconfiando.

Mantenha os dois pés no chão, deixando de lado a fantasia.

Desejo um fim de semana, repleto de soluções e com muita positividade!